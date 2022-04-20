Более 11 тысяч коренных жителей Югры направили документы в Федеральное агентство по делам национальностей

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Такие данные озвучил директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин. Напомним, Правительством РФ принято решении о ведении списка коренных малочисленных народов России. Его формированием занимается Федеральное агентство по делам национальностей.
– В муниципальных образованиях организованы выездные бригады представителей органов власти, которые в труднодоступных населённых пунктах, на территориях традиционного природопользования помогают оформить заявления данной категории граждан. В настоящее время документы в ФАДН направили 11 571 человек, что составляет 30 % от общей численности коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. Включение в список происходит после проверки всех документов, сейчас в список включено более 2 600 человек. Данный список не является закрытым, поэтому нет крайней даты, по истечению которой заявления не будут приниматься. Документы граждан будут рассматриваться по мере их поступления, поэтому здесь не может быть рисков и опасений, что кто-то опоздает. Заявления граждане подают на добровольной основе, но, учитывая межведомственное взаимодействие органов власти по работе с этим списком и для удобства граждан, когда им не надо будет несколько раз подтверждать свою национальность, документы подать все-таки рекомендуем, – заявил Александр Скурихин.
Также глава департамента внутренней политики обратил внимание на то, что в 2021 году был сформирован единый навигатор мер господдержки, предоставляемых в форме государственных и муниципальных услуг лицам из числа коренных малочисленных народов Севера. Навигатор размещён в региональной нейросети, его значок находится в правом нижнем углу на официальном сайте органов власти Югры и обеспечен удобной навигацией. На сегодняшний день в навигатор включены 74 государственные услуги, предоставляемые коренным малочисленным народам. По каждой услуге существует ссылка на страницу единого портала, где можно подать заявление на услугу и оформить её.
Александр Скурихин отметил, что в дальнейшем планируется расширить данный сервис, включить туда все меры господдержки для возможности получения информации и направления заявлений в режиме одного окна.
Людмила Теткина