«Мы помним! Мы гордимся!»: профсоюз проводит конкурс, посвященный Великой Победе

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«Мы помним! Мы гордимся!»: профсоюз проводит конкурс, посвященный Великой Победе

Главная цель конкурса — сохранение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат, мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины. Профсоюзный конкурс проводится для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Региональная организация Профсоюза работников здравоохранения приглашает детей членов Профсоюзных организаций принять участие в патриотическом конкурсе, посвящённом 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится с 11 апреля по 15 мая. Чтобы принять участие в нём, необходимо прислать на электронный адрес Профсоюза okrprofzdrav86@mail.ru видеоролики, посвященные Великой отечественной войне. Это могут быть видео-интервью с ветеранами, видео-рассказ о подвигах русских солдат, чтение стихотворения, песня или танец.

Победителей определят в трёх возрастных группах: от 4 до 8 лет; от 9 до 13 лет; от 14 до 17 лет.

Дети, занявшие призовые места будут награждены дипломами и денежными премиями:

• I место — 5 000 рублей;

• II место — 3 000 рублей;

• III место — 2 000 рублей;

• Приз зрительских симпатий — 1 500 рублей;

• Остальным участникам конкурса будут вручены поощрительные призы.

Итоги конкурса подведут на заседании президиума Региональной организации профсоюза.

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Чт, 21/04/2022 - 09:44

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