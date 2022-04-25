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Народы ханты и манси обладают удивительными умениями по приметам и наблюдениям за животным миром предсказывать погодные явления. Этот опыт развивался и накапливался в течение многих веков и поражает достоверностью до сих пор.
«Почему так важно знать приметы? Нужно понять и зверей, и птиц, ход рыбы в таежных реках, и движение небесных Лун, надвигающее несчастье. Таежный человек должен уметь все, чтобы обеспечить свою жизнь и жизнь последующих поколений», так писал в одном из произведений Еремей Данилович Айпин, летописец своего народа, хантыйский писатель.
28 апреля в 18 часов в Окружном Доме народного творчества состоится лекция «Метеорологические приметы народов Севера».
Лекцию проводит Тимофей Алексеевич Молданов, кандидат исторических наук, этнограф, уникальный рассказчик, тонкий знаток и носитель обрядового фольклора казымских хантов, руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ».
Вы узнаете о народном календаре погоды и как передавались традиции младшему поколению. Научитесь предсказывать каким будет лето, зима или ближайшая погода, основываясь на природных явлениях: дождь, снег, ветер, поведение птиц и животных.
Стоимость участия: 150 рублей (оплата возможна по Пушкинской карте).
Купить билет можно на сайте Окружного Дома народного творчества, Культура.РФ или по ссылке: https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/ticketsteam-2293@8310113?clientKey=81417286-c6c3-4514-bbcc-0782f792da88®ionId=57 .
Возможно участие и в дистанционном формате по предварительной записи.
Записаться можно по номеру телефона: 8(3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.