Метеорологические приметы народов Севера

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Метеорологические приметы народов Севера

Народы ханты и манси обладают удивительными умениями по приметам и наблюдениям за животным миром предсказывать погодные явления. Этот опыт развивался и накапливался в течение многих веков и поражает достоверностью до сих пор.

«Почему так важно знать приметы? Нужно понять и зверей, и птиц, ход рыбы в таежных реках, и движение небесных Лун, надвигающее несчастье. Таежный человек должен уметь все, чтобы обеспечить свою жизнь и жизнь последующих поколений», так писал в одном из произведений Еремей Данилович Айпин, летописец своего народа, хантыйский писатель.

28 апреля в 18 часов в Окружном Доме народного творчества состоится лекция «Метеорологические приметы народов Севера».

Лекцию проводит Тимофей Алексеевич Молданов, кандидат исторических наук, этнограф, уникальный рассказчик, тонкий знаток и носитель обрядового фольклора казымских хантов, руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ».

        Вы узнаете о народном календаре погоды и как передавались традиции младшему поколению. Научитесь предсказывать каким будет лето, зима или ближайшая погода, основываясь на природных явлениях: дождь, снег, ветер, поведение птиц и животных.

Стоимость участия: 150 рублей (оплата возможна по Пушкинской карте).

Купить билет можно на сайте Окружного Дома народного творчества, Культура.РФ или по ссылке:  https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/ticketsteam-2293@8310113?clientKey=81417286-c6c3-4514-bbcc-0782f792da88&regionId=57 .

Возможно участие и в дистанционном формате по предварительной записи.

Записаться можно по номеру телефона: 8(3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.

odntugra.ru

Пнд, 25/04/2022 - 12:13

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