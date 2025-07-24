Какую помощь могут получить участники СВО и их семьи
Поддержка наших военнослужащих, которые сегодня находятся на передовой специальной военной операции, – это отличные выплаты по самому высокооплачиваемому в России воинскому контракту: до 5 720 000 рублей в год, единовременно – до 3 200 000 рублей. Поддержка – это мощный список социальной помощи. Это не только всеобъемлющее сопровождение семей, возможность комплексной реабилитации и трудоустройство по возвращении, но и четкая и быстрая обратная связь с ответами на любые вопросы. На самые распространенные отвечаем здесь и сейчас.
Большое количество вопросов от участников СВО – об этом. Какую медицинскую помощь могут получить участники СВО и их семьи?
В каждой государственной медицинской организации назначены медицинские координаторы, ответственные за индивидуальное сопровождение участников СВО и членов их семей, включая ветеранов боевых действий. Ф. И. О. медицинского координатора и его мобильный телефон можно посмотреть на сайте медицинской организации. Так, при обращении в больницу при наличии медицинских показаний участники СВО – ветераны боевых действий имеют право на первоочередное предоставление медицинской помощи в поликлинике по месту прикрепления, в том числе диспансеризации и профилактического осмотра, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, психологической помощи.
Для ветеранов боевых действий, страдающих хроническими заболеваниями, предусмотрено первоочередное направление на лечение в санаториях и профилакториях Югры.
Дополнительно в филиале фонда «Защитники Отечества» открыт кабинет медицинского психолога и кабинет врача-терапевта, куда могут обратиться участники СВО и члены их семей.
С начала специальной военной операции более 5 тысяч бойцов и членов их семей получили медицинскую помощь в югорских больницах.
Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» активно сотрудничает с региональным предприятием, специализирующимся на изготовлении протезно-ортопедических изделий, слуховых аппаратов.
В Югре для наших бойцов сформирована хорошая, устойчивая, а самое главное – профессиональная реабилитационная модель. В системе здравоохранения округа созданы 4 центра роботизированной медицинской реабилитации. Они занимаются лечением сложных нарушений опорно-двигательного аппарата, последствий тяжелых боевых ранений. Бойцы обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами для приобретения средств реабилитации. Задолженности и очередности на протезы в округе нет.
Нужно отметить, что Югра стала первым регионом, где ветераны боевых действий, участники СВО с поражением опорно-двигательного аппарата стали получать электронные сертификаты на 2 млн рублей для покупки отечественного автомобиля.
Кроме того, в автономном округе ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность, будут обучать профессии водителя. Первый специализированный автомобиль появился в Сургуте у ДОСААФ, его сургутской автошколе передал губернатор Югры Руслан Кухарук во время рабочей поездки в город.
В округе ведется работа по выдаче сертификатов на улучшение жилищных условий, а также на адаптацию жилых помещений для ветеранов с инвалидностью.
Все о санаторно-курортном лечении для участников и ветеранов СВО
Право на санаторно-курортное лечение реализуется не чаще одного раза в год при обращении в отделения Социального фонда России по месту жительства. Реабилитацию можно проходить:
В центрах реабилитации Социального фонда России (Саратовская, Волгоградская, Тюменская, Томская, Кировская области, Краснодарский край). Длительность – 21 день, компенсируется стоимость билетов к месту лечения и обратно.
Иные санаторно-курортные организации по направлению Социального фонда России. Длительность – 18 дней, предоставляются проездные документы к месту лечения и обратно.
Депздрав Югры реализует право военнослужащих на санаторно-курортное лечение при обращении в поликлинику по месту жительства. Таким правом могут воспользоваться ветераны боевых действий СВО, уволенные с военной службы. Санаторно-курортное лечение проводится в организациях, подведомственных депздраву Югры, – АУ «Санаторий «Юган» и БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации». Длительность – 14 дней, оплата проезда к месту лечения и обратно производится за счет собственных средств граждан.
Федеральные организации, подведомственные Минздраву России. Длительность – 21 день. Предоставление проездных документов к месту лечения и обратно (для граждан с инвалидностью).
Иные санаторно-курортные организации, в том числе санатории АО «Профкурорт» по направлению медицинской организации. Длительность – 14 дней, оплата проезда к месту лечения и обратно производится за счет собственных средств граждан.
Телефон горячей линии Социального фонда России: 8 800 100-00-01.
Телефон горячей линии депздрава Югры по вопросам оказания медицинской помощи участникам СВО и членам их семей: 8 (3467) 38-81-18.
Дополнительные меры медицинской поддержки: помощь и сопровождение
Участники СВО, ветераны и их семьи получают дополнительные меры поддержки в вопросах медицинской помощи:
– внеочередное оказание медицинской помощи;
– персональное сопровождение в лечебных учреждениях округа (система медицинских координаторов);
– сокращенные сроки обследования и постановки диагноза – до одного рабочего дня;
– сокращенные сроки ожидания оперативного лечения и госпитализации – до 7 рабочих дней;
– прохождение профилактического осмотра или диспансеризации за 24 часа;
– экспресс-обследование для военнослужащих в период краткосрочного отпуска (лабораторные исследования, профилактические осмотры терапевтом, стоматологом, офтальмологом, гинекологом (для женщин), флюорография);
Номер горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи участникам СВО и их семьям: 8 (3467) 38-81-18.
Отдохнуть и оздоровиться
Частый вопрос – о том, как детям участников СВО получить бесплатные летние путевки.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2023 № 281-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» детям участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области предоставляется во внеочередном порядке место в летних оздоровительных лагерях.
За каждой семьей военнослужащих в округе закреплен социальный координатор, который поможет решить в том числе вопросы отдыха и оздоровления детей.
В Югре каждый третий ребенок из числа детей участников СВО этим летом отдохнет в летних лагерях округа или за его пределами. Сегодня в округе действуют полтысячи организаций отдыха детей – это загородные, профильные, палаточные и школьные лагеря.
Около 115 тысяч юных югорчан охватят организованным отдыхом, особое внимание – детям участников СВО: часть из них проведет каникулы за пределами округа, в том числе на побережье Черного и Азовского морей.
В орган местного самоуправления, курирующий вопросы в сфере отдыха и оздоровления детей, необходимо представить заявление, согласие на обработку персональных данных, копии паспорта заявителя, копии свидетельства о рождении либо копию паспорта ребенка, если ему уже есть 14 лет, документ, подтверждающий участие в СВО.
Контактные данные для решения возникающих вопросов: начальник отдела воспитания и организации отдыха детей департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 8 (3467) 36-01-61 (доб. 2562).
Как заключить контракт в Югре?
Чтобы заключить контракт от Югры и получить региональные выплаты и льготы, нужно прибыть в город Ханты-Мансийск любым транспортом (экономклассом). Удобнее всего самолетом, в Ханты-Мансийске есть аэропорт. Железнодорожные станции находятся в городах Сургуте и Пыть-Яхе, от станций до Ханты-Мансийска ходят автобусы. Обязательно сохраните все билеты для возмещения затрат. Дистанционное заключение контракта невозможно. Медкомиссия проводится в Ханты-Мансийске, гражданам с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С в заключении контракта откажут.
Заключившим контракт в Югре сразу при заключении контракта выплачивается 3 млн 200 тыс. рублей (2 млн 650 тыс. руб. – от Югры; 400 тыс. руб. – федеральная выплата; 150 тыс. руб. – от муниципалитета). Приезжим из других регионов обеспечено возмещение затрат на проезд для прибытия в пункт отбора, предоставляется бесплатная гостиница.
Предусмотрены и другие гарантии и выплаты. Участники СВО получают вознаграждение за наступательные действия, уничтожение и захват вражеской техники. Бойцам предоставляется материальная помощь на проезд в отпуск в Югру и обратно к месту службы. Заключившие контракт от Югры получают 100 тыс. рублей при награждении государственными наградами, 500 тыс. рублей в случае ранения или контузии, 100 тыс. рублей при поступлении детей в вузы или ссузы (на каждого ребенка до 21 года), 100 тыс. рублей при увольнении с военной службы. Всего в Югре действует более 30 мер поддержки военнослужащих и их семей. Поддержка региона сохраняется на весь срок службы.
Заключая контракт через военкомат в Югре, все военнослужащие получают тактический рюкзак с дополнительным специальным оборудованием на 32 позиции. Также в воинские части, где проходят службу контрактники от Югры, регулярно направляются дроны, тепловизоры и другое специальное оборудование.