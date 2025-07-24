Какую помощь могут получить участники СВО и их семьи

Поддержка наших военнослужащих, которые сегодня находятся на передовой специальной военной операции, – это отличные выплаты по самому высокооплачиваемому в России воинскому контракту: до 5 720 000 рублей в год, единовременно – до 3 200 000 рублей. Поддержка – это мощный список социальной помощи.