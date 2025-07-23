В России планируют увеличить МРОТ на 20,7%
Министерство труда и социальной защиты РФ планирует установить минимальный размер оплаты труда в размере 27 093 рублей.
Как сообщает издание Vse42.ru, МРОТ будет увеличен на 20,7% по сравнению с текущим значением. Соответствующий проект закона уже размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
На сегодняшний день, минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 22 440 рублей в месяц. Однако, согласно проекту нового закона минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже 48% от медианной заработной платы, зафиксированной в 2024 году. По информации Росстата, медианная зарплата в 2024 году составила 56 443 рубля.
По оценкам Минтруда, реализация инициативы по увеличению МРОТ затронет интересы 4,6 миллиона работников, способствуя увеличению их заработной платы.