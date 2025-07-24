В Югре Росгвардия и Рыбоохрана рассказали региональным журналистам о рейдовых мероприятиях по рекам Обь-Иртышского бассейна
Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО-Югре и представители Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству стали участниками специального репортажа государственной телерадиокомпании «Югория» на телеканале «Россия 24».
Ежегодно росгвардейцы оказывают силовое сопровождение инспекторам Рыбоохраны при проведении совместных оперативно-профилактических мероприятий по охране сиговых видов рыб на реках Обь и её протоках.
Выездные обследования водных объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены на выявление и пресечение преступлений, а также правонарушений в сфере незаконного вылова ценных и особо ценных видов водных биоресурсов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Немаловажной остается совместная профилактическая работа по предупреждению нарушений природоохранного законодательства, а также разъяснение мер безопасности при нахождении на водных объектах.
При проведении проверочных мероприятий с начала года пресечено более 100 нарушений, в том числе с признаками уголовно наказуемого деяния, изъято порядка 300-та незаконных орудий рыболовства.
«В ходе межведомственного взаимодействия Росгвардии и Росрыболовства достигаются эффективные результаты по сохранению и поддержке естественной популяции осетровых и сиговых пород рыб», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Рейдовые мероприятия продлятся до октября 2025 года.
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