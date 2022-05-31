Пять югорчан стали суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»

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В Москве завершился суперфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Суперфиналистами стали пятеро представителей Югры – это руководители из сферы государственного управления и бизнеса: заместитель губернатора автономного округа Азат Ислаев, директор окружного департамента культуры Артур Латыпов, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи г. Сургута» Евгений Филиппов, директор Белозерного газоперерабатывающего завода – филиала АО «СибурТюменьГаз» Алексей Петруша, заместитель директора Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Марс Ильхужин.
В финале состязались управленцы, ставшие победителями семи треков конкурса: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Информационные технологии», «Здравоохранение», «Культура», «Международный».
Суперфиналисты конкурса принимали участие в интенсивном нетворкинге и деловых играх, где проходили комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняли индивидуальные задания и работали в группах, решали управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами.
В числе победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 106 человек из 32 регионов России и трех иностранных государств, в том числе вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
«В этом проекте можно доказать свое право стать лучшим из лучших только самостоятельно, своим профессионализмом, энергией, своими лидерскими качествами, – отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. – Победители этого конкурса получают наставников из числа опытных управленцев, а перед теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную службу, открывается возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления – это кадровый резерв нашего президента, из которого назначены и избраны гражданами уже 46 губернаторов».
Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере одного млн. рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с выдающимися управленцами страны – председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента России, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.