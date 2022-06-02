Югорчане могут пройти бесплатное профессиональное обучение

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В Югре продолжается обучающее мероприятие федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Как сообщили в департаменте труда и занятости населения автономного округа, министерством труда и социального развития Российской Федерации совместно с федеральными операторами представлено более тысячи образовательных программ. Обучение организовано в очно-заочной форме, с применением дистанционных технологий.
Предусмотрено бесплатное обучение безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста, граждан 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста.
Особое внимание в этом году уделено обучению молодежи до 35 лет и работников, находящихся под угрозой увольнения.
Участие в проекте позволит гражданам повысить уровень профессиональных знаний, конкурентоспособность на рынке труда, найти доходное занятие или сохранить рабочее место.
Обучение организуется при посредничестве трех федеральных операторов: агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), национального исследовательского Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Для участия в программе необходимо подать в электронной форме заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», предварительно выбрав образовательную программу и организацию, осуществляющую образовательную деятельность. В течение семи рабочих дней с даты подачи заявления о прохождении обучения заявителю нужно обратиться в центр занятости для представления документов, подтверждающих соответствие категории участника, ознакомления с условиями обучения, подачи заявления о получении государственной услуги по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
О ходе рассмотрения заявления граждан уведомляют с использованием единой цифровой платформы «Работа в России» путем автоматизированного формирования и передачи текстовых сообщений на электронную почту, указанную в заявлении о прохождении обучения.
По вопросам организации обучения в автономном округе можно обратиться в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения департамента труда и занятости населения Югры по телефону: 8 (3467) 33-16-09 (доп. 3932, 3934).