Приняты новые меры поддержки для коренных малочисленных народов Севера

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В Югре введены новые меры государственной поддержки для коренных малочисленных народов Севера.
Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории традиционного природопользования могут компенсировать часть затрат на покупку солнечной электростанции (компенсация 1 раз в 5 лет не более 250,0 тыс. рублей).
Общины коренных малочисленных народов Севера (юридические лица) могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг по расходам на заготовку и переработку продукции традиционной хозяйственной деятельности организациям, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (не более 75% от объема затрат).
Лучшим педагогам, работающим в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков» учреждена премия (премия присуждается по 3 номинациям, размер премий составляет за I место – 300 тыс.рублей, за II место – 200 тыс.рублей, за III место – 100 тыс.рублей) – такая поддержка педагогам родного языка является одной из мер объявленного 2022 – 2032 годах Международного десятилетия родных языков коренных народов.
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