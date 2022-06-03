Губернатор Югры провела онлайн-встречу с юными корреспондентами – участниками телефестиваля «Спасти и сохранить»

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-встречу с юными корреспондентами – участниками ХХVI Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Ведущим встречи стал член жюри фестиваля, российский журналист, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия – 1» Денис Полунчуков.
В этом году впервые в рамках телефестиваля «Спасти и сохранить» проходит трехдневная детская медиашкола. Основам телемастерства обучаются 90 человек. Пополняют свои знания и навыки участники детского творческого конкурса и юнкоры не только из Югры, но и из других регионов России. Организаторы подготовили для детей мастер-классы по режиссуре, видеографике, операторскому мастерству. Секретами работы в медиасфере поделились известный телеведущий программы «Вести» телеканала «Россия-1» Денис Полунчуков, аниматор Максут Жаримбетов из Казахстана, режиссер Григорий Малышев, блогер Евгений Клещ, член Русского географического общества, travel-блогер Татьяна Тазеева-Гриценко.
Главной темой встречи с главой региона стали экологические инициативы и бережное отношение к природе. «Мы всегда рады людям, которые целенаправленно, проектно, с увлечением, талантливо занимаются вопросами охраны окружающей среды. Мне очень приятно с вами познакомиться», – обратилась к юнкорам губернатор Югры.
Специально для юных экоактивистов герой России, космонавт-испытатель Сергей Рыжиков из Нижневартовска записал видеообращение. «Дважды побывав в космосе, я провел на орбите Земли 358 суток, и, выполняя задачи экспедиции на околоземной орбите МКС, приходилось много времени уделять наблюдению Земли из иллюминаторов станции. Хочу вам сказать, что наша планета удивительна и прекрасна: синие океаны, горные хребты, степи, пустыни и леса – все это богатство в руках человека. И в наших силах все это сберечь. Вы, юные участники фестиваля, делаете очень взрослое дело – пытаетесь разбудить в сердцах своих зрителей ответственность за окружающий мир и любовь ко всему живому на Земле. Выбор профессии – дело будущего. Но уже сейчас понятно, что ваше неравнодушное отношение к природе поможет оставаться хорошим человеком и в жизни, и в профессии. Будьте смелыми, активными, инициативными, защищайте Землю», – обратился к участникам мероприятия Сергей Рыжиков.
В ходе встречи юнкоры представили свои проекты и инициативы, поделились впечатлениями от фестиваля и своего участия в медиашколе, задали вопросы губернатору. Так, волонтер, автор социального проекта «Территория дружбы» Юлия Лазарева из поселка Федоровский Сургутского района представила на фестивале телеработу «Макулатура, сдавайся!». Экоактивист спросила у губернатора, какие экологические темы на контроле главы региона. Наталья Комарова отметила, что управленцам важно организовать собственное экологическое мышление. «Каждое конкретное дело, событие и решение должно проверяться, тестироваться на соответствие экологическим стандартам, – рассказала юнкорам губернатор. - У нас регион с очень высокой экономической активностью. Мы занимаемся делами, которые требуют колоссального напряжения для обеспечения международных экологических стандартов. Мы добываем нефть и газ, ликвидируем шламовые амбары. Не допускаем нефтезагрязнений, или если оно допущено, то ликвидируем их. Вместе мы сделали очень много для того, чтобы сократить количество факелов на месторождениях, и сейчас почти 96 процентов из них утилизируется».
Наталья Комарова отметила, что большое внимание органы власти Югры уделяют сохранению лесов. Сейчас, в лесопожарный период, правительство использует все возможные ресурсы, чтобы не допустить возгораний. «Мы оказываем помощь техникой и специалистами другим регионам в этом вопросе. Например, Красноярскому краю, Якутской, Тюменской и Курганской областям. Это наше общее дело. У нас больше 50 процентов территории занимают леса, поэтому у нас глубокая ответственность перед планетой за чистоту наших легких», – подчеркнула губернатор.
Глава региона рассказала, что на прошлой неделе правительство автономного округа приняло решение создать еще один памятник природы – Реполовский кедровый бор для сохранения ценных кедровых лесов, редких и исчезающих видов животных и растений.
Полную версию встречи можно посмотреть в аккаунте главы региона ВКонтакте.