Татьяна Гоголева: Люди должны видеть, что ассамблея знает о проблеме и, что правительство Югры старается им помочь

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Такое заявление депутат Татьяна Гоголева сделала в ходе очередного заседания ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, прошедшем в окружной Думе. Она подняла проблему семей, которых исключили из государственной программы и отказали в предоставлении жилищной субсидии.
– Этот вопрос носит массовый характер, и в адрес ассамблеи поступает большое количество писем от коренных народов. У нас очень много людей выпали из жилищной программы. Многие стояли в очереди по 10-12 лет, ежегодно предоставляли необходимые справки и документы, а когда подходила очередь, им отказывали в предоставлении жилищной субсидии. Только за последнее время 74 семьи получили отказ. Я думаю, что нам имеет смысл совместно с департаментом внутренней политики Югры рассмотреть вопрос, как можно поддержать тех, кого исключили из госпрограммы. Нужно помочь этим семьям построиться и это необязательно должна быть территория традиционного природопользования, это может быть и сельская местность. Мы должны иметь пофамильные списки таких семей по всем районам. Люди должны видеть, что ассамблея знает о проблеме и, что правительство Югры старается им помочь».
Председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин поддержал инициативу Татьяны Гоголевой. В своем выступлении он отметил:
– У нас не решается вопрос по очередникам, проблема большая и очень существенная. Ребёнок когда-то в составе семьи своих родителей получил субсидию, потом он вырос, создал свою семью. И теперь этой семье отказывают, говорят: «Идите в суд». Но я не знаю ни одного случаю, чтобы такие семьи восстановили в очереди. По логике вещей, если родители когда-то получили субсидию, исключите того, кто воспользовался, зачем всю семьи исключать из очереди. Здесь такая правовая коллизия. Дети-то, которые сейчас родились, ведь тоже должны воспользоваться свои правом на господдержку.
Директор департамента внутренней политик Югры Александр Скурихин сообщил, что данный вопрос возьмут в проработку.
– Для начала нужно узнать количество таких семей, и самое главное – их потребности. Будем заниматься этим вопросом, – сказал Александр Скурихин.
Напомним, коренным малочисленным народам Югры оказывают господдержку на приобретение жилья в рамках государственной программы «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных до 31 декабря 2013 года и признанных до 31 декабря 2014 года участниками подпрограмм государственной программы «Развитие жилищной сферы».
Людмила Теткина