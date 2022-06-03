Татьяна Гоголева: Люди должны видеть, что ассамблея знает о проблеме и, что правительство Югры старается им помочь

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Татьяна Гоголева: Люди должны видеть, что ассамблея знает о проблеме и, что правительство Югры старается им помочь
Татьяна Гоголева. Фото Л. ТеткинойТатьяна Гоголева. Фото Л. Теткиной
Татьяна Гоголева. Фото Л. Теткиной

Такое заявление депутат Татьяна Гоголева сделала в ходе очередного заседания ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, прошедшем в окружной Думе. Она подняла проблему семей, которых исключили из государственной программы и отказали в предоставлении жилищной субсидии.

– Этот вопрос носит массовый характер, и в адрес ассамблеи поступает большое количество писем от коренных народов. У нас очень много людей выпали из жилищной программы. Многие стояли в очереди по 10-12 лет, ежегодно предоставляли необходимые справки и документы, а когда подходила очередь, им отказывали в предоставлении жилищной субсидии. Только за последнее время 74 семьи получили отказ. Я думаю, что нам имеет смысл совместно с департаментом внутренней политики Югры рассмотреть вопрос, как можно поддержать тех, кого исключили из госпрограммы. Нужно помочь этим семьям построиться и это необязательно должна быть территория традиционного природопользования, это может быть и сельская местность. Мы должны иметь пофамильные списки таких семей по всем районам. Люди должны видеть, что ассамблея знает о проблеме и, что правительство Югры старается им помочь».

Председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера  Еремей Айпин поддержал инициативу Татьяны Гоголевой. В своем выступлении он отметил:  

–  У нас не решается вопрос по очередникам, проблема большая и очень существенная. Ребёнок когда-то в составе семьи своих родителей получил субсидию, потом он вырос, создал свою семью. И теперь этой семье отказывают, говорят: «Идите в суд». Но я не знаю ни одного случаю, чтобы такие семьи восстановили в очереди.  По логике вещей, если родители когда-то получили субсидию, исключите того, кто воспользовался, зачем всю семьи исключать из очереди. Здесь такая правовая коллизия. Дети-то, которые сейчас родились, ведь тоже должны воспользоваться свои правом на господдержку.  

Директор департамента внутренней политик Югры Александр Скурихин сообщил, что данный вопрос возьмут в проработку.

– Для начала нужно узнать количество таких семей, и самое главное – их потребности. Будем заниматься этим вопросом, – сказал Александр Скурихин.

Напомним, коренным малочисленным народам Югры оказывают господдержку на приобретение жилья  в рамках государственной программы «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, признанных до 31 декабря 2013 года и признанных до 31 декабря 2014 года участниками подпрограмм государственной программы «Развитие жилищной сферы».

Людмила Теткина

Татьяна Гоголева. Фото Л. ТеткинойТатьяна Гоголева. Фото Л. Теткиной
Татьяна Гоголева. Фото Л. Теткиной
Татьяна Гоголева. Фото Л. ТеткинойТатьяна Гоголева. Фото Л. Теткиной
Татьяна Гоголева. Фото Л. Теткиной
Пт, 03/06/2022 - 10:26

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