Спасение Югры выступила инициатором проведения мероприятий, направленных на сохранение культуры КМНС

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Президент общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Л.А.Алферова приняла участие в мероприятиях по рассмотрению ключевых вопросов развития коренных малочисленных народов Севера.
23 мая на заседании Рабочей группы по реализации регионального проекта «IT-стойбище» с учетом предложений президента общественной организации «Спасение Югры» автономного округа Л.А.Алферовой в перечень точек доступа для подключения к сети Интернет в рамках проекта «IT-Стойбище» в 2022 году включены 19 точек в 4 муниципальных районах (Белоярский – 3, Нефтеюганский – 3, Сургутский – 8, Нижневартовский – 5).
На заседании Межведомственной комиссии по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера в Югре, которое прошло
25 мая 2022 года президентом общественной организации «Спасение Югры» отмечена необходимость развития современных программных продуктов на языках коренных малочисленных народов Севера, проекта «Этнокультурный банк», получившего старт в Международный год языков коренных народов.
В ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению в июле 2022 года Международных соревнований по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл, общественная организация выступила инициатором проведения мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера – обрядовые мероприятия, конкурсы в период проведения Международных соревнований.
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры