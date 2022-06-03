В Ханты-Мансийске отметили День трясогузки

  • Русский
В Ханты-Мансийске отметили День трясогузки
Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой

В первый день лета традиционно коренные народы Югры отмечают День Трясогузки − праздник весны, лета и тепла. В этот день ежегодно этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» собирает детей и взрослых.

В этот раз праздник начался с театрализованного представления про вестницу лета – юркую птичку Трясогузку, которое исполнили артисты театра обско-угорских народов «Солнце». По преданиям, прилетевшая трясогузка хвостом лёд ломает, и вскоре после её прилёта начинается ледоход на реках. Есть такая примета − если трясогузка поселилась на вашем доме, это к большой удаче.

Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова поприветствовала всех гостей праздника:

− Дорогие друзья, музей «Торум Маа» и театр обско-угорских народов «Солнце» сердечно поздравляет вас с наступлением долгожданного лета, с праздником детства, счастья, мира и тепла! Дорогие друзья, хочу высказать искренние слова признательности и благодарности нашим давним партнёрам – Театру обско-угорских народов «Солнце». Для нас артисты театра – самые красивые, самые талантливые, самые добрые артисты на земле. Они являются украшением каждого нашего праздника. Надеюсь, что мы будем и дальше дружить и дарить свет, тепло и счастье нашим посетителям. Каждому из актёров мы дарим такой знак «Благотворитель, благо даритель». Спасибо вам, дарите тепло, красоту, свет, мир, счастье!

В этот день на территории музея для детей работали игровые площадки, различные конкурсы, загадки, головоломки, мастер-классы по изготовлению птички из бумаги, ткани и сувенира «Пёрышко». Детишки также имели возможность показать свою ловкость в стрельбе из лука, в перетягивании палки и в бою с мешками.

Каждый из участников мероприятия мог проявить творчество в мега-раскрасках, все вместе раскрасили название музея «Торум Маа».

По окончании мероприятия каждый из маленьких участников получил сладкий подарок, а также все были приглашены к столу, где испробовали горячий травяной чай со свежим хлебом из хантыйской печи.

Надежда Рагимова 

Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой
Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой
Пт, 03/06/2022 - 11:09

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.