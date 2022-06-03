В Ханты-Мансийске отметили День трясогузки

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В первый день лета традиционно коренные народы Югры отмечают День Трясогузки − праздник весны, лета и тепла. В этот день ежегодно этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» собирает детей и взрослых.
В этот раз праздник начался с театрализованного представления про вестницу лета – юркую птичку Трясогузку, которое исполнили артисты театра обско-угорских народов «Солнце». По преданиям, прилетевшая трясогузка хвостом лёд ломает, и вскоре после её прилёта начинается ледоход на реках. Есть такая примета − если трясогузка поселилась на вашем доме, это к большой удаче.
Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова поприветствовала всех гостей праздника:
− Дорогие друзья, музей «Торум Маа» и театр обско-угорских народов «Солнце» сердечно поздравляет вас с наступлением долгожданного лета, с праздником детства, счастья, мира и тепла! Дорогие друзья, хочу высказать искренние слова признательности и благодарности нашим давним партнёрам – Театру обско-угорских народов «Солнце». Для нас артисты театра – самые красивые, самые талантливые, самые добрые артисты на земле. Они являются украшением каждого нашего праздника. Надеюсь, что мы будем и дальше дружить и дарить свет, тепло и счастье нашим посетителям. Каждому из актёров мы дарим такой знак «Благотворитель, благо даритель». Спасибо вам, дарите тепло, красоту, свет, мир, счастье!
В этот день на территории музея для детей работали игровые площадки, различные конкурсы, загадки, головоломки, мастер-классы по изготовлению птички из бумаги, ткани и сувенира «Пёрышко». Детишки также имели возможность показать свою ловкость в стрельбе из лука, в перетягивании палки и в бою с мешками.
Каждый из участников мероприятия мог проявить творчество в мега-раскрасках, все вместе раскрасили название музея «Торум Маа».
По окончании мероприятия каждый из маленьких участников получил сладкий подарок, а также все были приглашены к столу, где испробовали горячий травяной чай со свежим хлебом из хантыйской печи.
Надежда Рагимова