Увеличение прожиточного минимума и другие вопросы – на заседании Правительства региона

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Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства региона. Рассмотрено почти три десятка вопросов.
Внесены изменения в постановление Правительства округа об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2022 год. Произошло увеличение прожиточного минимума: на душу населения – 18625 рублей, ранее была сумма в 16932 рубля. Для трудоспособного населения – 20302 рубля ранее – 18456 рублей. Для пенсионеров – 16067 рублей, соответственно, ранее – 14606 рублей и для детей – 18654 рубля, ранее – 16958 рублей.
Напомним, величина прожиточного минимума предназначается для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета Югры и других, установленных федеральным законодательством целей.
Также сегодня внесены изменения в окружную программу «Культурное пространство». Она приведена в соответствие с заключенными дополнительными соглашениями, паспортами региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В документе перечень объектов капитального строительства дополнен объектом «Нежилое помещение под размещение информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в городе Белоярский».
Кроме этого, государственная программа дополнена Планом основных мероприятий, посвященных празднованию в Югре 250-летия Государственного академического Большого театра России.
Запланировано расходование средств на создание модельных муниципальных библиотек для реализации национального проекта «Культура» на новые книжные издания.
Внесены изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В связи с изменениями в окружном бюджете, внесены дополнения в программу. В частности, выделены средства: на приобретение лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции; на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов для бесперебойной работы отделений реанимации и анестезиологии; на проведение иммунизации населения; на приобретение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных, а также на приобретение медицинских изделий для детей и взрослых, страдающих сахарным диабетом; на ремонт медицинского оборудования в связи с высоким износом; на дополнительные выплаты к заработной плате иному немедицинскому персоналу, контактирующему с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, а также с биологическим материалом, зараженным новой коронавирусной инфекцией и медицинским работникам.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа