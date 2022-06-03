Открытие «Этно-лагеря «Ручеёк»

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В детском этнокультурно-образовательном центре в Ханты-Мансийске 2 июня прошло торжественное открытие новой программы «Этно-лагеря «Ручеёк». Руководитель Олеся Николаевна Исаченко поприветствовала детей, родителей и гостей мероприятия, рассказала о том, какие мероприятия ждут детей в течение 18 дней. Ирина Борисовна Белявская планирует с детьми снимать короткометражные видео, которые будут размещаться на сайте учреждения и в соцсетях. Познакомит детей и с историческими местами города Ханты-Мансийска, так как в этом году город празднует 440-летний юбилей.
Галина Сергеевна Молданова продемонстрировала творческие работы выпускников этнокультурно-образовательного центра, исполненные в течение учебного года: игольницы, сумочки, бисерные украшения, различные обереги. Она планирует знакомить детей с орнаментами обских угров, из бисера будут плести разные фигурки. Галина Сергеевна подарила детям сумки шопперы, которые они украсят орнаментами.
Владимир Савельевич Меров будет обучать детей игре на музыкальных инструментах коренных народов Севера, и мансийским танцам.
Раиса Мартыновна Гаврильчик займётся преподаванием языков народов ханты и манси, научит детей приветствиям и навыкам разговорной речи, например, рассказу о себе.
Ирина Александровна Кибкало представила Светлану Колову, студентку Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, которая также будет трудиться в этнолагере: «Дети нашего образовательного центра полгода назад начали рисовать этностикеры «Уринэква» (Ворона) для общения в мессенджерах». Светлана – выпускница этнокультурно-образовательного центра, она планирует за период смены создавать с детьми новые этностикеры.
В завершении мероприятия Игорь Иванович Сиренко с участниками «Этно-лагеря «Ручеёк» показали логоритмику, продемонстрировали весёлые танцы, исполнили песни из мультфильмов, а также современную поп-музыку группы Dabro – Юность, Джарахова – Я в моменте.
Оксана Албина