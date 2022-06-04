Глава региона провела прямую линию «Раскрытие детских талантов. Инфраструктура для детей»

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Губернатор Югры Наталья Комарова в День защиты детей провела прямую линию «Раскрытие детских талантов. Инфраструктура для детей». Тематическая встреча прошла в прямом эфире в аккаунтах главы региона социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники».
Модераторами встречи стали руководитель школы цифрового творчества Сургута Алексей Иванов, ученица МБОУ «Солнечная СОШ №1», призер муниципального этапа всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» Ирина Довлатбекян, ведущая отряда «Дублеры» дома молодежи Нягани Мария Афанасьева, ученик МБОУ «Федоровская СОШ №2», ведущий всероссийского проекта российского движения школьников «Классные встречи», победитель конкурса «Лидер» для одаренных детей и подростков Сургутского района в номинации «Перспектива» Кирилл Черепанов.
«В Международный день защиты детей оценим действующие в регионе меры по созданию условий для развития детей. Проверим доступность дополнительного образования, то, как учитываются запросы югорчан по созданию инфраструктурных объектов. Отмечу, штабом экосистемы поддержки талантливых школьников выступает региональный центр «Месторождение талантов». К его деятельности привлечены региональные вузы и колледжи, кванториумы, индустриальные партнеры (СИБУР, Роснефть, Газпромнефть-Хантос), ведущие российские университеты (Санкт-Петербургский государственный университет, Горный университет, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина). Региональный молодежный центр координирует работу участников экосистемы, осуществляет взаимодействие партнёров, наставников и детей», - сказала Наталья Комарова. По словам главы региона, ключевыми направлениями смен 2022 года будут креативные индустрии, агробиотехнологии, генетика, беспилотный транспорт, геоинформатика и цифровые технологии, освоение космоса, Арктики и Мирового океана. «Календарный год в центре завершается региональной декабрьской сменой в образовательном центре «Сириус». Конкурсный отбор начнется в октябре», - обратила внимание Наталья Комарова.
В ходе прямой линии было рассмотрено более 30 вопросов и обращений, поступивших от югорчан и отобранных модераторами эфира. Одной из актуальных тем стала организация летнего отдыха. По данным департамента образования автономного округа, в этом году в летние оздоровительные лагеря уедут отдыхать 6 680 детей. «Подать заявление на путевку можно лично, через законного представителя, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо в МФЦ», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования и науки Александр Гомзяк. Более детальную информацию по вопросам детского отдыха родители могут получить по телефонам горячей линии: 8-800-301-41-43.
Многодетная мама из Октябрьского района Евгения Чугураева также обратилась по поводу путевок для детей. «Имеем статус многодетной семьи, можно ли получить на детей путевки в санатории, лагеря?» - спросила она.
На вопрос ответила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова: «На территории каждого муниципального образования есть подведомственные учреждения, которые ежегодно занимаются организацией отдыха детей, в том числе из многодетных семей».
Татьяна Минеева из Нижневартовска поинтересовалась организацией летнего отдыха для спортсменов. Исполняющий обязанности главы Нижневартовска Виктор Ситников пояснил: «Дети направляются в лагеря Тюмени, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей. Планируем вывезти из города более тысячи юных горожан. На отдых уже уехали 350 детей», - проинформировал он.
О ситуации в Югре в целом доложил директор департамента спорта и физической культуры Сергей Артамонов. «В этом году для 590 детей, проявивших способности в области физической культуры и спорта, организована летняя оздоровительная кампания в Республике Крым (Евпатория). Подготовлено четыре смены на 21 календарный день каждая. В связи с введением Росавиацией временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России муниципальным образованиям автономного округа рекомендовано рассмотреть возможность перевозки детей железнодорожным транспортом», - сообщил он.
Также в ходе прямой линии были показаны лучшие практики организации детской инфраструктуры в муниципальных образованиях региона. Свой опыт представил сургутский интеллектуальный клуб, который сегодня является полноценным проектным офисом, его коллектив разрабатывает и реализует социальные инициативы в различных сферах. В активе клуба — десятки городских, окружных и президентских грантов, полученных на реализацию интеллектуальных, просветительских, культурных, экологических и образовательных проектов. «Спасибо за поддержку наших инициатив, - обратился к губернатору председатель интеллектуального клуба Алексей Кучин. – Благодаря этому мы ежегодно организуем крупнейший международный форум «Нефтяная столица» и кубок губернатора Югры по интеллектуальным играм. На средства гранта губернатора были реализованы просветительский проект «Югорская научно-технологическая инициатива», проект поддержки социального и технологического предпринимательства «Предпринимательский университет» и фестиваль креативных стартапов «Югра.старт». В этом году планируем провести фестиваль науки и технологий «ЮНТИ», школьный и взрослый чемпионат Югры по интеллектуальным играм и второй сезон фестиваля креативных стартапов «Югра.старт».
Одним из участников разговора стал Багаутдин Гафизов, студент МГТУ им. Баумана: «Учусь по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Сколько себя помню, всегда интересовался конструированием различных моделей: летательных аппаратов, транспорта, военной техники. С детства мечтал стать инженером-конструктором. Выбору будущей профессии послужила работа в передвижном технопарке. Программа, которую технопарк предлагает юным жителям Сургутского района, включает актуальные направления: «Виртуальная реальность», «Робототехника и беспилотные летательные аппараты», «Нанобио» и «Промышленный дизайн». Было очень интересно попробовать себя в проектировании, у меня это получилось».
«Все, что имеет отношение к высоким технологиям, максимально востребовано сегодня, - сказала Наталья Комарова. - Вы сделали большой комплимент округу и показали, насколько успешны ваши школьные учителя и земляки из Сургутского района, которые через мобильные технопарки дали вам возможность реализовать мечту».
В Лянторе центр детского творчества, где реализуется проект «Детский технопарк», стал одним из самых популярных внешкольных учреждений.
«В ноябре 2021 года в Лянторе открылись четыре лаборатории детского технопарка Сургутского района: «Электрорадиоинженерная», «Мультстудия», «Аэрополеты», «Автолаб», - рассказала обучающаяся лаборатории «Мультистудия» Анастасия Грачева. - Я люблю рисовать, учусь создавать компьютерные анимации при помощи современных графических программ. В данный момент готовлю сценарий по хантыйской мифологии, делаю раскадровку. За время создания мультфильма познакомилась с разными профессиями - сценариста, режиссера, аниматора, 3Д-моделлера и актера. В этом году участвовали в открытом окружном конкурсе «Загадки художника» и заняли два третьих места».
Одновременно с прямой линией в Югре на ВДНХ в Москве проходил Всероссийский слет детских общественных организаций, где участники детских движений из всех регионов России обсуждали развитие движения «Большая перемена». В этом году в фестивале принимают участие более восьми тысяч человек, Югру представляют 15 ребят, которые также присоединились к прямой линии.
В завершение губернатор пообщалась с юными югорчанами, которые приступают к обучению в образовательном центре «Сириус». Напомним, 686 школьников Югры уже приняли участие в программах центра, 150 человек - в региональных сменах (ежегодно в декабре смены организуют за счет средств бюджета автономного округа). С 1 июня к обучению по программам центра приступают 14 югорчан, допущенных экспертным советом фонда «Талант и успех» по итогам конкурсного отбора.
«Мы заинтересованы в том, чтобы у вас все получилось. Всего вам хорошего, берегите себя», - сказала Наталья Комарова юным югорчанам, находящимся в «Сириусе».
Полную версию эфира можно посмотреть на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», а также в официальной группе региона «Югра».