Творческая встреча с писателем Зинаидой Лонгортовой

- Русский
3 июня в библиоруме «БуквА» г. Ханты-Мансийска состоялась творческая встреча с ямальским журналистом, режиссёром, писателем, общественным деятелем Зинаидой Викторовной Лонгортовой (Хартагановой).
Ведущая встречи библиотекарь Алла Иштимирова-Посохова попросила Зинаиду Викторовну рассказать о том, как она начала писать.
Вот что она рассказала:
– Я с самого раннего детства очень любила читать. А книги я начала писать случайно… Когда-то я записывала для национального радио и телевидения Ямала много сказок, все они звучали, все были напечатаны. Однажды мне стало неудобно перед сказителями, которые, наверное, думают, вот, мол, записала наши сказки, а они где-то лежат. Тогда я и подумала, почему бы не собрать воедино все сказки и не выпустить книгу. Подумала, собрала, выпустила. Сначала я о каждом сказителе написала небольшие биографические рассказы. На эту книгу ушло три года. С набранным материалом пошла не в типографию, а в окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямала. Они как увидели, обрадовались, дали заполнить документы на то, чтобы выделили деньги на выпуск сборника. Он вышел и имел успех.
Прошло время, меня просят, вот по окружному радио рассказывают об ямальских учителях разных национальностей, не могли бы вы написать книгу обо всех учителях. Я сначала растерялась, ведь в своих эфирах рассказывала только об учителях-ханты, а тут надо обо всех. Согласилась Два года я работала над этой книгой. Она вышла, учителя очень обрадовались тому, что о них теперь многие узнают.
А вообще самый первый мой рассказ – это «Свадебный аргиш», который я написала, когда у меня родился внук, которому сейчас 19-ый год. В один из беспокойных ночей, когда внуку не спалось, я его долго усыпляла, а в 4 часа ночи начала писать рассказ-воспоминание о своей бабушке, которая тоже когда-то меня нянчила. Рассказ дописала в 12 часов дня. Потом от усталости даже забыла, куда убрала бумаги. Только через 5 лет нашла. Позже по нему сняли фильм, т.е. это был готовый сценарий. Рассказ отдала в журнал «Ямальский меридиан», главным редактором которого тогда был известный хантыйский писатель Роман Ругин, он был очень доволен: «Ты где была? Почему так долго молчала? Ты посмотри, что ты написала! Это же шедевр!» Я была вдохновлена от этих слов мэтра хантыйской литературы. Сейчас этот рассказ продолжаю, пишу уже большую повесть, надеюсь, что завершу на следующий год.
Одна из книг Зинаиды Лонгортовой была издана по итогам обучающего семинара-практикума по заготовке бересты и пошиву традиционных туесков.
Следующая книга была посвящена традиционному питанию народа ханты.
В общей сложности на сегодня из-под пера Зинаиды Лонгортовой в свет вышли 9 книг, многие из которых сегодня пополнили полки библиотеки.
Ведущая встречи библиотекарь Алла Иштимирова-Посохова попросила Зинаиду Викторовну рассказать о том, как она начала писать.
Во время встречи Зинаида Викторовна дала совет начинающим писателям: «Сначала просто напишите. Пусть написанное какое-то время полежит. Чуть позже перечитайте, взгляните на написанное по-другому, поправьте. Найдите драматургию сюжета. А потом уже раздирающая или трогательная концовка».
Сегодня Зинаида Лонгортова находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активную жизнь. Она пишет «Антологию хантыйской литературы». Посвятив много лет национальной телерадиожурналистике Ямала, она не может оставаться в стороне от всего, что касается этой темы. В эти дни она приезжала в Ханты-Мансийск для участия в экологическом телефестивале «Спасти и сохранить»: «Может быть, по материалам, поданным на фестиваль, я и не попала в точку, но зато смогла поучиться у мэтров экожурналистики».
Сегодня гостья встречи одарила каждого пришедшего эксклюзивными украшениями в виде северных ягод и цветов, которые делает её дочь Ирина.
Зинаида Викторовна, спасибо Вам за душевную встречу! Желаем Вам дальнейших успехов во всех Ваших начинаниях!
Людмила Гурьева