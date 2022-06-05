В Югре организовали новую экспедицию к одному из самых загадочных символов региона

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Региональное отделение русского географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе организовало комплексную экспедицию «Тайны Каменной старухи» к древнему гранитному идолу в хвойном бору на горе Полудённой в Ханты-Мансийском районе.
Как сообщает пресс-служба РГО, идол может оказаться легендарной «Золотой бабой» — давно известной как предмет поклонения жителей Сибири, героиней старинных легенд. Такое предположение сделали участники
Гранитная «Каменная старуха», расположенная в 30 километрах к юго-западу от посёлка Согом, как сообщается, получила известность более ста лет назад. Ее тогда обнаружила экспедиция тобольского купца и мецената Александра Сыромятникова. А в 60-е годы двадцатого века камень исследовала любительская экспедиция студентов из Свердловска, чуть позже о много писала журналист из Югры Альбина Глухих.
Новая экспедиция началась в конце мая 2022 года. Археологи и этнографы отправились в тайгу для определения точного местоположения объекта. 3 июня участники рассказали об итогах экспедиции.
Организатором экспедиции стал археолог и этнограф Александр Кениг. Экспертом по археологии выступила исполнительный директор «ЭтноАрхеоЦентра» Евгения Зайцева, занимающаяся раскопками близ посёлка Согом уже 14 лет.
«За четверо суток экспедиция прошла на моторных лодках и пешком более пятьсот километров. Учёным удалось определить точные географические координаты монумента, проложить к нему выверенный маршрут, провести тщательную съёмку с привязкой к местности, в том числе применив квадрокоптер. Учёные сняли на видео и археологические памятники вдоль реки Согомка, на берегах озёр Домашний Сор и Верхний Сор, в том числе памятник федерального значения «Городище «Стариков Мыс».
«Важно сохранить эти священные для местных жителей места, создав там памятник историко-культурного наследия, что позволило бы и сберечь культурный слой, и создать настоящий музейный памятник для дальнейшей исследовательской работы», — отметил Александр Кениг.
Но главным итогом экспедиции стала возникшая в ходе работ на Полудённой горе гипотеза, в основе которой — не этнография, а геология.
Если подтвердится, что гора Полудённая — останец так называемого Белогорского материка — геологической структуры в междуречье Оби и Назыма, то может быть Доказано, что в этом районе есть признаки присутствия золота. Именно поэтому не исключено, что «Каменная старуха» — одно из воплощений легендарной «Золотой бабы» и название это могло возникнуть не потому, что идол сделан из золота, а потому что расположен на месте древних золотых копей.
Напомним, первые упоминания о «золотой бабе» — Сорни най — встречаются в сагах и легендах северных народов ещё в XIII–XIV веках, живших по притокам Оби и Иртыша. Но до сих пор нет точных указаний на место, где стоял или стоит по сей день таинственный артефакт.
Полуденная гора — это скальные выходы, глина, много кварца, подтверждающие признаки наличия золота. Однако подтвердить либо опровергнуть версию смогут только полевые работы, запрос архивных данных по геофизике и сейсморазведке. Работа продолжается.