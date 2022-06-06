Читающая Югра

  • Русский
Читающая Югра

6 июня Государственная библиотека Югры (г. Ханты-Мансийск) приглашает всех жителей и гостей города принять участие в ежегодном фестивале «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина».

В День рождения великого поэта наших гостей ждет:

- виар-экскурсия в Государственный музей А. С. Пушкина «Пушкин в VR»;

- интерактивная экскурсия во Всероссийский музей А.С. Пушкина;

- акция «Читаем Пушкина»;

- трансляция мультфильма, созданного участниками детской студии мультипликации «Шелкопряд» по мотивам произведения «Руслан и Людмила»;

- интеллектуально-развлекательная игра «Мама, я в библиотеке» на тему: «Пушкин»;

- инсталляция с портретом писателя «Рисуем Пушкина» и многое др.

Традиционно в рамках Фестиваля пройдут творческие встречи с российскими писателями (будут прямые трансляции на КультуреРФ):

- Анной Вербовской;

- Еленой Чижовой.

Ждем вас 6 июня в Окружной библиотеке, ул. Мира, 2.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Большие книжные гонки «Югра – 2022». Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”

Пнд, 06/06/2022 - 09:48

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.