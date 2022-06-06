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6 июня Государственная библиотека Югры (г. Ханты-Мансийск) приглашает всех жителей и гостей города принять участие в ежегодном фестивале «Читающая Югра» с региональной акцией «Читаем Пушкина».
В День рождения великого поэта наших гостей ждет:
- виар-экскурсия в Государственный музей А. С. Пушкина «Пушкин в VR»;
- интерактивная экскурсия во Всероссийский музей А.С. Пушкина;
- акция «Читаем Пушкина»;
- трансляция мультфильма, созданного участниками детской студии мультипликации «Шелкопряд» по мотивам произведения «Руслан и Людмила»;
- интеллектуально-развлекательная игра «Мама, я в библиотеке» на тему: «Пушкин»;
- инсталляция с портретом писателя «Рисуем Пушкина» и многое др.
Традиционно в рамках Фестиваля пройдут творческие встречи с российскими писателями (будут прямые трансляции на КультуреРФ):
- Анной Вербовской;
- Еленой Чижовой.
Ждем вас 6 июня в Окружной библиотеке, ул. Мира, 2.
Фестиваль проходит в рамках проекта «Большие книжные гонки «Югра – 2022». Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
БУ ХМАО-Югры “Государственная библиотека Югры”