В Югре увеличены фонды оплаты труда для ряда сотрудников государственных учреждений

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В Югре увеличены фонды оплаты труда для ряда сотрудников государственных учреждений

Фонды оплаты труда государственных учреждений автономного округа для некоторых категорий сотрудников будут увеличены на 6%. Соответствующее решение по инициативе департамента труда и занятости населения одобрило сегодня правительство Югры.  

Изменения коснутся тех категорий работников, которые не предусмотрены в ряде указов Президента России. В частности, речь идет об указах по реализации государственной социальной политики, национальной стратегии действий в интересах детей, государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Эти меры приняты для обеспечения заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда и соблюдения дифференцированного подхода в оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности работ.  

«Напомню, что с 1 января решением правительства автономного округа указанные фонды оплаты труда уже были увеличены на 4%», – сказал первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Алексей Мокринский уточнил, что решение об увеличении фондов оплаты труда поддержало объединение организаций профсоюзов автономного округа.

admhmao.ru

Пнд, 06/06/2022 - 10:40

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