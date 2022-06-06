Международная эстафета высадки деревьев «Сад дружбы»

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Международная эстафета высадки деревьев «Сад дружбы»

6 июня 2022 года в Ханты-Мансийске состоится Международная эстафета высадки деревьев «Сад дружбы» в ходе XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить».

Мероприятие приурочено к Всемирному дню окружающей среды и проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной организации северных регионов «Северный Форум».

В мероприятии примут участие Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова, Посол доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО , Чрезвычайные и Полномочные Послы стран БРИКС, ШОС, Африки, Латинской Америки, СНГ, предстаивтели Международной организации северных регионов «Северный Форум», Арктического стартап-форума, программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Евразийского объединения женщин – региональных лидеров Совета Евразийского женского Форума из Таиланда, Сербии, Индии, выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров», 10 регионов РФ, 22-х муниципальных образований автономного округа.

Инициатива предложена в ходе Евразийского женского Форума (www.eawf.ru) под председательством председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, поддержана Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой, координатором проекта Совета Евразийского женского Форума «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» (www.women-leaders.ru).

В местах высадки деревьев предусмотрено онлайн подключение участников.

В ходе мероприятия Югра принимает эстафету от Таиланда, в завершении эстафета передается участникам из Монголии, Белоруссии.

Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Пнд, 06/06/2022 - 11:29

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