COVID отступает

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Сегодня в «ковидном госпитале» Няганской окружной больницы впервые за два с лишним года нет ни одного пациента с новой коронавирусной инфекцией.
«Два дня назад у нас был первый «нулевой» результат в лаборатории, когда из 57 проведенных ПЦР тестов не было ни одного положительного на COVID-19. Сегодня пусто в «Красной зоне», — рассказывает главный врач Няганской окружной больницы Сергей Догадин. — Говорить о том, что заболевание побеждено, конечно, не приходится. В дальнейшем ковид, вероятно, будет циркулировать так же, как и грипп. В городе на сегодня зарегистрировано 45 активных случаев в амбулаторном звене, но есть определенная удовлетворенность от того, что впервые с начала пандемии наши стационарные койки «ковидного госпиталя» пусты. И достигнут этот результат во многом благодаря вакцинации».
После обработки «Красной зоны» вернется в свои «родные» стены и сможет полноценно работать офтальмологическое отделение. Буквально несколько дней назад после косметического ремонта в полную мощность заработал оперблок, площади которого с осени 2020 года были заняты реанимационным отделением, что создавало трудности в оказании плановой хирургической, травматологической и гинекологической помощи. В первый же день в этих операционных было проведено 10 плановых и одна экстренная операция.
«При поступлении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым требуется госпитализация, они будут направляться в боксы инфекционного отделения, расположенного на ул. Новая, 5 (Приурал), где для оказания помощи есть все необходимое», — отметил Сергей Догадин.
В целом, по округу сохраняется благоприятная эпидемиологическая ситуация, что послужило причиной ряда послаблений, в том числе в отношении масочного режима. С 1 июня он стал носить рекомендательный характер. В больнице ограничения пока не сняты, масочный режим сохраняется, как и запрет на посещения пациентов родственниками.
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