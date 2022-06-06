Югорчане с инвалидностью стали активнее обращаться за сертификатами на приобретение технических средств реабилитации

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Югорчане с инвалидностью стали активнее обращаться за сертификатами на приобретение технических средств реабилитации

С начала года за электронным сертификатом в отделение Фонда социального страхования РФ обратилось 193 человека, в том числе граждане, чьи заявки за сегодняшний день находятся в стадии активации.

Воспользовались сертификатами 45 граждан льготной категории. Они приобрели ходунки, трости, костыли, ортопедическую обувь, кресло-коляски, слуховые аппараты и абсорбирующее бельё.

«В большинстве случаев сертификатом была полностью покрыта стоимость покупки технического средства реабилитации, а в некоторых – получатели выбрали изделия даже ниже одобренного государством номинала. Интерес к такому способу обеспечения жизненно необходимыми товарами связан, прежде всего, с возможностью получить нужное средство реабилитации в сжатые сроки. По электронному сертификату можно купить именно то изделие, которое устраивает визуально, а также по функциональным и по потребительским качествам. При желании можно выбрать модели подороже, так как предусмотрена возможность доплаты из собственных средств», – рассказал управляющий отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Рыбьяков.

Между тем в округе становится всё больше организаций, которые готовы принимать к оплате электронные сертификаты.  Не так давно к их числу присоединились реабилитационно-технические центры («РТЦ», «ЮРТЦ»), чьи филиалы есть в Нижневартовске, Сургуте, Советском, Югорске и Ханты-Мансийске Таким образом, сегодня в Югре насчитывается 10 специализированных точек в муниципальных образованиях. И это не считая ведущего сетевого интернет-магазина, имеющего пункты выдачи практически по всему округу. Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно, в том числе в электронном каталоге ФСС (https://ktsr.fss.ru/). Сейчас в нём представлены уже более 4,5 тыс. различных товаров различных производителей и поставщиков России.

Напомним, в сентябре 2021 года вступил в силу закон об электронном сертификате для граждан с ограниченными возможностями здоровья. При оформлении электронного сертификата к карте «МИР» привязывается определенная сумма, которую разрешается потратить на конкретный вид товаров для реабилитации. Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал Госуслуг, а также при личном визите в филиалы отделения ФСС и МФЦ.

ГУ - РО ФСС РФ по ХМАО - Югре

Пнд, 06/06/2022 - 15:11

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