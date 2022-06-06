Губернатор Югры представила опыт региона на форуме решения социальных задач в Москве

- Русский
Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по социальной поддержке граждан в трудных жизненных ситуациях представила глава региона Наталья Комарова на пленарном заседании «Результаты НСИ: взгляд губернаторов», которое прошло в рамках форума решения социальных задач.
Напомним, что на протяжении последних двух лет в регионах России идет работа по внедрению Национальной социальной инициативы (НСИ), которая направлена на улучшение качества услуг в социальной сфере и удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Форум решения социальных задач проводится в рамках реализации НСИ, старт которой в 2020 году дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Инициатор – агентство стратегических инициатив. Ключевой принцип НСИ — клиентоцентричность, в фокусе — человек, получающий социальные услуги.
В ходе пленарного заседания форума, который состоялся в конце минувшей недели, главы субъектов РФ представили наработки по реализации НСИ, рассказали о вовлечении местных сообществ в совместное проектирование социальной сферы.
Губернатор Югры представила такие решениях округа, как «услуга без чиновника», проактивное назначение мер социальной поддержки, оказание медицинской помощи в труднодоступных, отдаленных территориях автономного округа. В своем выступлении Наталья Комарова акцентировала внимание на обязательном получении обратной связи от жителей – оценки населением процесса оказания услуг – и в качестве примера привела услугу пор назначению пособия для семей с детьми от трех до семи лет. «Многое уже сделано, например, срок назначения сократился с 30 дней до 15. Мы при этом запустили параллельную работу: когда в назначении пособия той или иной семье отказывают из-за несоответствия определенным показателям, может быть предложена альтернатива, дополнительная возможность поддержать семью, которая считает себя нуждающейся в помощи. Хочу обратить внимание на то, что это востребовано», - подчеркнула Наталья Комарова. Глава региона отметила, что такие вопросы должны быть надлежащим образом «упакованы». «Чтобы люди воспринимали это как поддержку, сопровождение», - пояснила губернатор Югры.
Наталья Комарова также поделилась с участниками заседания успешным опытом работы плавполиклиники «Николай Пирогов» - единственного в стране мобильного медпункта такого типа. Напомним, что передвижная плавполиклиника оснащена современным медицинским оборудованием, которое можно использовать при мобильной форме работы, что позволяет предоставлять медицинские услуги, доступные жителям больших городов. Ежегодно в рейс с целью оказания первичной санитарной и специализированной медицинской помощи отправляются врачи разного профиля – неврологи, офтальмологи, кардиологи, хирурги, врачи общей практики. «Плавполиклиника «Николай Пирогов» оказывает людям большой спектр медицинских услуг, здесь работают лучшие специалисты. Ежегодный охват - до 18 тысяч человек», - обозначила Наталья Комарова.
Отметим, в прошлом году для управления эффективностью НСИ был запущен рейтинг качества жизни. Он дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшения работы и определить ориентиры по ним. Так, автономный округ входит в топ-20 по показателям «удовлетворенность получением стационарной медицинской помощи» (2,46 балла при среднем значении лидеров 2,4), «удовлетворенность получением социальных услуг» (3,11 при среднем значении лидеров 2,85). Наталья Комарова обратила внимание на то, что принимая решение о внедрении национальной социальной инициативы по таким жизненно важным направлениям, как социальная защита и здравоохранение, в округе руководствовались результатами рейтинга качества жизни. «Мы отслеживаем эффективность своих действий, информированность о социальных услугах. Сейчас организуем новую структуру – агентство социального благополучия. В результате, действительно, должно появиться «одно окно» для граждан, которое открывается по первому требованию. Надеемся, что агентство создаст все условия, чтобы Югру люди считали регионом социального благополучия», - подчеркнула губернатор.
Наталья Комарова добавила, что служба социальных координаторов будет сопровождать человека по всему маршруту разрешения его жизненной ситуации. Механизм будет внедрен в Югре уже в следующем году.