Школа мастеров снова открыла свои двери

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В Окружном Доме народного творчества состоялся второй этап очного практического семинара Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
В этом году как постоянные, так и начинающие ученики из Ханты-Мансийска, Югорска, Белоярского и Октябрьского районов приняли участие в обучении.
На протяжении трех дней участники получали навыки в чтении и игре нотных текстов, что в дальнейшем позволит им самостоятельно разучивать пьесы из нотного сборника, составленного Алексеем Рещиковым, руководителем Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
В зависимости от индивидуальных возможностей и практических навыков обучающимися было разучено 5 пьес.
По завершению семинара работа с каждым переходит в формат дистанционного обучения для закрепления полученных знаний и дальнейшего развития в сфере игры на музыкальных инструментах.
Напомним, что практический семинар по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско- угорских народов проходит ежегодно в Окружном Доме народного творчества.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»