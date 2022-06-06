Новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена на 25 240 югорских детей от 8 до 17 лет

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В Югре новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную по поручению Президента, получили родители 25 240 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Югорским семьям уже выплачено более 365 млн рублей.
По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.
От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. В Югре прожиточный минимум на ребенка с 1 июня 2022 года составляет 18 654 рублей.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре