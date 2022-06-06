Новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена на 25 240 югорских детей от 8 до 17 лет

  • Русский
Новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена на 25 240 югорских детей от 8 до 17 лет

В Югре новую выплату для семей с невысокими доходами, введенную по поручению Президента, получили родители 25 240  детей в возрасте от 8 до 17 лет. Югорским семьям уже выплачено более  365 млн рублей.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. В Югре прожиточный минимум на ребенка с 1 июня 2022 года составляет  18 654 рублей.

ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Пнд, 06/06/2022 - 16:55

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.