Югра приняла эстафету «Сад дружбы»

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Пятьдесят деревьев высажены в Ханты-Мансийске представителями дипломатического корпуса стран БРИКС, ШОС, участниками IT-Форума, конференции ЮНЕСКО и международной организации «Северный Форум».
Югорский символ эстафеты - солнце, которое играет важную роль в жизни планеты и почитается всеми народами планеты.
6 июня «зеленые мосты дружбы» соединили Тайланд, Югру, Индию, Кузбасс, Сербию и Замбию. Все участники акции из разных уголков планеты общались между собой посредством видео конференцсвязи.
Инициатором эстафеты выступила председатель Координационного Совета российских соотечественников в азиатском регионе, региональный руководитель бизнес-альянса русскоговорящих женщин-предпринимателей Ирина Новикова.
Она вышла на связь из Королевства Тайланд: «Я очень благодарна губернатору Югры Наталье Комаровой за то, что она так тепло приняла наш проект. Мы приняли решение передать в Югру несколько тропических растений для вашего ботанического парка».
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла эстафету «Сады дружбы» и отметила, что инициатива Ирины Новиковой стала зеленым мостом между народами планеты.
«В Ханты-Мансийске в этой акции участвуют представители дипломатических миссий стран БРИКС, ШОС, участниками IT-Форума, конференции ЮНЕСКО и международной организации «Северный Форум». Это люди, которые реализовывают очень важные проекты по всему миру, - сказала глава региона. – На земле югорской живут коренные народы ханты, манси и ненцы. Их культура, отношение к природе, мудрость – основа жизни нашего региона, его сердце, душа.
Хантыйская пословица гласит: «На одной земле стоящие люди, на одной земле живущие люди, как кедры и сосны в одном бору живущие деревья». Мы все разделяем эту мысль. Я уверена, что наша акция станет еще одним кирпичиком в фундаменте отношения народов планеты к своей земле».
Гости столицы Югры с удовольствием работали вместе с губернатором Югры, общественниками, серебряными волонтерами, артистами, певцами и детьми, высаживая сирени и яблони, поливая растения водой привезенной со слияния Иртыша и Оби.
Наталья Комарова высадила яблоню, а представитель Бенин Габриэль Кочофа – сирень.
«Я девятый раз приезжаю в Ханты-Мансийск на IT-Форум, но деревья в Югре высаживаю впервые. Я счастлив, что участвую в таком экологическом проекте. Мы хотим чтобы наш мир был зеленым и чистым. Я очень рад, что посадил это дерево дружбы. Уверен, что оно будет расти. Я каждый год буду приезжать , поливать его и наблюдать как оно растет», - сказал он.
После закладки «Сада дружбы» губернатор Югры передала эстафету Монголии и международной организации "Северный форум".
Эстафетные сертификаты из рук губернатора приняли председатель Общества Монголо-Саха Сотрудничества Амаржаргал Балжинням и председатель международной организации "Северный форум" Владимир Васильев.
«Дорогие друзья, выражаю надежду, что наша эстафета внесет свой вклад в формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе. А напоминать нам об этой эстафете будут Сады, которые создаются в каждом муниципалитете нашего региона, в странах-участницах международной эстафеты», - резюмировала губернатор Югры.
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