Росгвардия подвела первые итоги участия в природоохранном оперативно-профилактическом мероприятия «Весенний нерест» в Югре

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С начала проведения оперативно-профилактического мероприятия «Весенний нерест» на водных объектах рыбохозяйственного значения автономного округа сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с инспекторами Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели 27 контрольно-надзорных мероприятий.
Межведомственными группами было выявлено и пресечено свыше 60 нарушений законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, в том числе с признаками уголовно наказуемых деяний. В отношении шести нарушителей возбуждены уголовные дела за незаконную добычу рыбы, в том числе занесенную в Красную книгу Российской Федерации.
В ходе совместных рейдов было изъято более 130 единиц запрещенных сетных орудий рыболовства общей длиной более 6 тысяч метров.
Станислав Гюмюшлю