В Югре стартует международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

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7 июня в Ханты-Мансийске открывается XIII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС.
В этом году его участниками станут представители 45 стран мира, в том числе Казахстана, Киргизии, Бразилии, Индии, Франции, Румынии, Италии, ЮАР, Белоруссии, Армении, Монголии, Ганы, Никарагуа, Сьерра-Леоне, Доминиканской Республики, Республики Бенин, Гренады.
Площадка IT-форума объединит более 40 мероприятий в смешанном формате. Это не только работа экспертов в офлайне, но и возможность для всех желающих увидеть основные дискуссии на сайте форума в онлайн-формате.
Особое внимание будет уделено темам цифровой трансформации, искусственного интеллекта и безопасности в цифровой среде.
Представители органов власти и ведущих мировых компаний обсудят инновации в ключевых отраслях, роль цифровых технологий в современных условиях, цифровой суверенитет и перспективы международного сотрудничества.
В числе экспертов и спикеров – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, председатель Российского комитета программы «Юнеско» «Информация для всех» Евгений Кузьмин, директор ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, руководитель Ассоциации Национального форума информационной безопасности «Инфофорум» Александр Жуков.
Ключевые мероприятия IT-форума – Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Югра», Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, выездное заседание Совета ТПП РФ по развитию IT, Международная конференция для педагогов EdCrunch Ugra, выставка «Цифровые технологии для всех». Впервые в рамках мероприятия состоится первый форум для детей и молодежи «Junior-IT». В «Югра-Экспо» будет работать выставка «Цифровые технологии для всех»
В рамках мероприятия состоится подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Югры и Фондом развития интернет-инициатив в области информационных технологий, публичным акционерным обществом «Ростелеком» и Пермским национальным исследовательским политехническим университетом.
В числе гостей – руководители госструктур, курирующих цифровую трансформацию в различных отраслях, спикеры от бизнес-сообщества, представители научных институтов и эксперты в различных отраслях. По мнению организаторов, состав участников позволит обеспечить продуктивную работу на площадках Форума.
Мероприятие пройдет с 7 по 9 июня.
Организатором IT-форума выступает Правительство Югры.
Генеральные партнёры IT-форума – ПАО «Ростелеком», ООО «ПРАЙМ ГРУП». Инвестиционные партнеры – ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «ФОРС – Центр разработки».
Генеральным информационным партнёром традиционно выступит Информационное агентство ИТАР-ТАСС.
Форум проводится при финансовой поддержке ПАО «НК «Роснефть» и содействии ПАО «ЛУКОЙЛ».
Сайт форума - https://itforum.admhmao.ru/2022/
Страница Форума в социальной сети ВКонтакте -https://vk.com/itforumugra