«Сад дружбы» высажен в Ханты-Мансийске

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В рамках проведения XIII Международного IT- форума с участием стран БРИКС, ШОС и в ходе проведения ХIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 6 июня этого года в Ханты-Мансийске состоялась Международная эстафета высадки деревьев «Сад дружбы» под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и международной организации северных регионов и была приурочена к Всемирному дню окружающей среды.
Инициатива проведения подобного мероприятия была предложена в ходе Евразийского женского форума и поддержана губернатором Югры Н.В. Комаровой. Глава региона приветствовала участников акции хантыйской пословицей:
- Хочу обратить внимание, у народов, проживающих испокон веков на этой земле, есть такая пословица, которая формирует душу и является сердцем нашего региона: «Люди, стоящие на земле рядом, люди, живущие на земле рядом, они как сосны и кедры, живущие в одном бору». Я уверена, эта акция послужит и станет еще одним кирпичиком в фундаменте важного отношения народов планеты к своей земле, - сказала Наталья Владимировна.
В мероприятии, вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой, приняли участие – Посол доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО, Чрезвычайные и Полномочные Послы стран БРИКС, ШОС, Африки, Латинской Америки, СНГ, представители Международной организации северных регионов «Северный форум», Арктического стартап-форума, программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Евразийского объединения женщин – региональных лидеров Совета Евразийского женского Форума из Таиланда, Сербии, Индии, выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей, Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров. В режиме-онлайн были подключены десять регионов Российской федерации и 22 муниципальных образования автономного округа.
Местом высадки яблони и сирени стала площадка перед Югра-экспо. Вода для полива посаженных деревьев была специально привезена из слияния двух сибирских рек Оби и Иртыша. В завершении мероприятия эстафета была передана участникам из Монголии.
Валентина Узель