В отпуске житель Ханты-Мансийска узнал, что выиграл в лотерею миллион рублей

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На 1439-й тираж «Русского лото» Сергей Фролов начал покупать лотерейные билеты заранее: часть из них выбрал рандомно, а один билет взял с датой своего рождения. Благодаря именно этому лотерейному билету житель Ханты-Мансийска выиграл 1 миллион рублей.
В ходе интервью в лотерейном центре «Столото» в Москве победитель рассказал, что предчувствовал приближение удачи.
— Когда я покупал билеты на сайте, был уверен, что выиграю. Не могу объяснить, каково это, — просто знал и все. Признаюсь, был нацелен на джекпот, поэтому, когда проверил результаты розыгрыша, немного расстроился, — смеется мужчина.
— Сейчас, осознав произошедшее, я считаю, что миллион — это первый шаг к более крупной победе. Надеюсь, повезет еще!
Новость о выигрыше застала победителя в отпуске. Герой тиража возвращался с родными из поездки.
— Мы ехали с семьей на машине. В тот момент я что-то эмоционально рассказывал, параллельно проверяя билеты на сайте «Столото». Когда высветился миллион, я резко замолчал, — улыбается счастливчик.
— Выждал паузу, пока не добрались до дома, и объявил о победе. Конечно, все были удивлены и рады одновременно.
Сергей — заместитель генерального директора в строительной фирме. Мужчина любит путешествовать с родными, мечтает побывать в разных уголках мира. Как распорядится выигранными деньгами, победитель будет решать с близкими на семейном совете.
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на конец 2021 года составили 17,6 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на конец 2021 года составил 37,2 млрд рублей.
«Русское лото»
«Русское лото» ― главная лотерея страны с трансляцией розыгрышей на российском телевидении. Смотреть ее розыгрыши по выходным ― добрая семейная традиция. Здесь разыгрываются призы на любой вкус: дома, автомобили, путешествия и многочисленные денежные призы. Призовой фонд лотереи — 50% от выручки. В 2022 году лотерее исполняется 28 лет. За это время «Русское лото» осчастливило миллионы участников по всей России. Общая сумма выигрышей уже превысила 47,5 млрд рублей. Трансляции розыгрышей проходят каждое воскресенье в 8:20 по местному времени на канале НТВ в программе «У нас выигрывают!».
Справка о компании
«Столото» (www.stoloto.ru) — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей», и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. С 2021 года «Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на конец 2021 года составил 37,2 млрд рублей. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на конец 2021 года составил 17,6 млрд рублей.
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«Столото» — официальный распространитель всероссийских государственных лотерей