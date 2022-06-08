Югра и Ассамблея народов Евразии реализуют совместные проекты в сфере IT

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В рамках XIII Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС состоялась рабочая встреча губернатора Югры с генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым.
Ассамблея является стратегическим партнером правительства автономного округа. В рамках заключенного в прошлом году соглашения о сотрудничестве стороны осуществляют поддержку проектов детей в области цифровых технологий.
Глава региона подтвердила заинтересованность округа в совместной реализации проекта «Наше будущее. Новые лица», инициированного международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» при поддержке Общероссийского народного фронта и руководителей цифровой трансформации ряда субъектов РФ в июне 2021 года в Ханты-Мансийске. Цель проекта – популяризация успехов талантливых детей и подростков, чемпионов олимпиад по математике, физике, программированию, шахматам и другим видам спорта, молодых ученых, предпринимателей и общественных активистов.
На сегодняшнем форуме стартовал уникальный проект «Junior IT», который собрал около полутора тысяч школьников и студентов, готовых улучшить свои цифровые навыки. Мероприятия и встречи, входящие в программу, позволят детям стать участниками IT-проектов по развитию цифровой реальности. Ведущие эксперты и лидеры отрасли проведут для ребят образовательный интенсив, посвященный технологиям искусственного интеллекта и информационной безопасности. Также участники изучат машинное обучение, научатся обрабатывать большой объем данных, работать с нейросетями, а также попробуют себя в роли гейм-дизайнеров.
По мнению Натальи Комаровой, это хороший пример интеграции молодого поколения в цифровую среду, что показала онлайн - встреча с организаторами проекта. На ней юные югорчане представили свои разработки на базе искусственного интеллекта, алгоритмов машинного обучения, аналитические проекты по обработке больших информационных данных, образцы робототехники.
«Считаю необходимым предоставлять возможности для раскрытия молодых талантов. Такой площадкой станет «Junior IT». Мы считаем это крайне важным направлением и планируем усилить мотивацию подрастающего поколения посредством поддержки проектных решений молодых специалистов через гранты и внедрение в практику их разработок», - сказала Наталья Комарова.
В ходе встречи Андрей Бельянинов предложил реализовать еще один проект под условным названием «Доска объявлений». Это будет сайт на трех языках: русском, английском и китайском, где будет размещаться информация для IT-специалистов, в том числе об открывающихся нишах в российских сферах бизнеса, в которых востребованы их идеи.
«Ханты-Мансийск позиционирует себя как цифровая столица России, мы согласны с этим мнением, поэтому предлагаем реализовать этот пилотный проект совместно», - подчеркнул генсек Ассамблеи.