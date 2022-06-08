Югорские медики продолжают гуманитарную миссию

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В очередной раз в Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больнице инициировали сбор гуманитарной помощи жителям, пострадавшим в результате военного конфликта в ДНР, ЛНР и Украине. Сотрудники собрали средства гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения согласно рекомендованному списку.
Представители Гуманитарного добровольческого корпуса радушно приняли столь необходимую провизию. Несмотря на суровый климат севера, в горячих сердцах югорчан всегда найдется место добру и милосердию к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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