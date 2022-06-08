Роспотребнадзор Югры отменил необходимость отстранения от работы непривитых сотрудников

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Постановлением главного государственного врача Ханты-Мансийского автономного округа из ранее опубликованного документа исключен пункт, разрешающий работодателям отстранять от работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса.
Документ вносит изменения в постановление от 8 октября 2021 года.
«Внести изменение в постановление Главного государственного врача Югры №8 от 08.10.2021 года, исключив из него пункт 7.4», — говорится в документе.
Отметим, данным пунктом регламентировалась возможность отстранения от работы непривитых. Как сообщили в ведомстве, причиной отмены требования стал достаточный уровень коллективного иммунитета: антитела к коронавирусу обнаружили у 95,9% обследованных жителей Югры.
Напомним, 1 сентября 2021 года Минтруд и Роспотребнадзор выпустили разъяснения для работодателей, в которых указали, что отстранение сотрудников, не привившихся от коронавируса — не требование, а рекомендация.