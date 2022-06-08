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В рамках XIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на базе отдыха "ЭтноПарк СИЛАВА" Кондинского района состоялся ежегодный национальный фольклорный праздник "Дыхание родной земли". Поддержать мероприятие приехали творческие коллективы и волонтёры с разных территорий округа, а гости праздника окунулись в чарующую атмосферу народа манси (вогулов).
Ранее воскресное утро экологической акции началось с проведения национального обряда кондинских манси – поклонение Солнцу. Вместе с хозяйкой Вогульского подворья Ольгой Александровной Фомичёвой участники мероприятия прошли очищение от негативов и недугов, пожелали новые встречи со светлыми мирными днями. Затем отведали вкусную кашу из разных круп, приготовленную на костре, пили травяной чай. После проведения древнего обряда природа одарила всех тёплой солнечной погодой, праздничный день продолжился насыщенной концертной программой с выступлениями фольклорных групп и открытием художественной выставки.
Первыми гостей приветствовала Ветеранская организация «Клуб пенсионеров мансийской культуры “Возрождение”» из Урая, членами клуба было показано представление «Сказание о хозяине тайги – Медведе». Затем по страницам легенды Марии Вагатовой о древнем народе манси концерт продолжился песенным репертуаром вокальной фольклорной группы «Самарьяне» из ЦМДО города Урай. Девятиклассник Юрий Панышев показал элементы горлового пения и игру на хомысе. Самая юная участница фестиваля Анна Мозырчук рассказала стихотворение «Кондинский край» Аллы Копьевой – поэтессы из посёлка Половинка. На её стихи прозвучали песни в исполнении барда Александра Васильева, сама поэтесса прочла свои произведения, посвящённые теме встречи – «Дыханию родной земли». Алла Копьева удивительным образом простыми и понятными словами изображает картины бытия, природы.
О природе звучали песни на разных языках, так в исполнении Галины Храмцовой участники услышали песню «Колодезная вода» на чувашском языке, а фольклорная группа «Эргин Сым» («Поющее сердце») пела песни на мансийском языке. В программе гостей из Берёзовского района были также музыкальные наигрыши на сангквылтапе и мансийский танец, который исполнил Пётр Анямов.
Концерт продолжили члены Урайской городской национально-культурной общественной организации «Русичи», которые пригласили всех гостей на большой дружный хоровод. Принимал участие в концертной программе «Споемте, друзья!» Александр Константинов из Ханты-Мансийска и вокальная группа «Надежда» из посёлка Дальний.
В продолжение праздника Анатолий Брусницин, научный сотрудник музея «Торум Маа», провёл увлекательную экскурсию по воссозданной деревне «Вогульское подворье». Посетители увидели старинные предметы быта, узнали об их назначении в традиционном хозяйстве. И даже попробовали хлеб, испеченный Анатолий вместе с волонтёрами Оксаной из Сургута и Натальей из Приобья, в настоящей мансийской глиняной печи.
Заинтересовала гостей праздника и выставка картин художника Николая Фомина из города Лесной Свердловской области. Об этом и других событиях данного мероприятия мы расскажем вам в последующих других публикациях.
В завершении же приведём слова одного из гостей фестиваля – заместителя главы города Урай Олег Николаевича Хотинецкого: «Сегодня Ольга Александровна и активисты, которых она объединяет, и творческие люди, проделали достаточно большую работу. Чтобы древняя культура предков, живущих на этой земле, не ушла в забвение, они нашли нужную информацию, восстановили исторический культурный пласт и донесли до нынешнего поколения. Я здесь человек новый, недавно прибывший сюда из Астрахани, скажу, что мифология и культура хантов и манси сама по себе миролюбива и гармонична. У них целостный взгляд на мир, который позволяет человеку интегрироваться в окружающую среду. Очень важно погружать и детей и взрослых в традиционную культуру народов. То есть мы в большинстве сейчас живём в искусственной среде и совершенно отвыкли общаться, не замечать вокруг живую среду. Как историк могу уверено сказать, как правило, все проблемы межнациональной розни возникают из-за незнания культуры других народов. А познания объединяют народы, появляется интерес, миролюбие. Считаю, что нам всячески и на уровне государственной власти и муниципалитетов поддерживать здесь развитие традиционной культуры, этнотуризма».
Ольга Александровна Фомичёва и фольклорный коллектив «Эргин сым» из Саранпауля благодарит депутата окружной Думы Руслана Проводникова за оказание материальной помощи для проведения праздника, услуг проживания, питания и проезда.
Тамара Мерова