В Ханты-Мансийске открылся Центр оценки компетенций АНО «Россия – страна возможностей»

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Торжественная церемония подписания Соглашения об открытии Центра оценки и развития управленческих компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей» на базе Югорского государственного университета состоялась в рамках XIII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.
В церемонии приняли участие ректор Югорского государственного университета Роман Кучин и руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля. Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» в марте 2021 года. Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти.
«Внедрение современных технологий, освоение новых навыков и компетенций – обязательные условия для достижения стратегических целей региона, страны. Центр оценки и развития управленческих компетенций на базе Югорского государственного университета, который мы открываем сегодня, сотрудничая с президентской платформой «Россия – страна возможностей», органично встроится в нашу работу, поможет югорским студентам усилить базовые знания, приобрести надпрофессиональные компетенции, не связанные с профильным образованием. Деятельность центра компетенций по развитию у студентов навыков коммуникативности, ответственности, способности принимать решения, умений работать в команде станет ответом на запрос работодателей, а значит будет максимально полезна и востребована», – прокомментировала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.
В Центре компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО «Россия – страна возможностей». Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированности и многих других качеств и навыков. После тестирования построят профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Также на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.
«Мы создаем в Центрах компетенций пространство для диалога между студентами, университетом, работодателями и региональной властью. Это позволяет каждому из участников проекта получить то, в чем он нуждается больше всего. Работодатель получает доступ к базе студентов и недавних выпускников – специалистов с возможностью пригласить их на стажировки и помочь сформировать именно те качества и навыки, которые пригодятся уже при трудоустройстве. Университет в рамках работы центра компетенций прокачивает собственных сотрудников, корректирует образовательные программы, становится более конкурентоспособным. И самое главное, студент получает возможность создавать для себя карьерные лестницы и социальные лифты уже на первых курсах университета, получая индивидуальный план развития, цифровое портфолио и доступ к вакансиям в местных компаниях. Все это в совокупности позволяет решить ключевые задачи центров оценки и развития управленческих компетенций – насыщение кадрами региональных работодателей-партнеров вуза и предотвращение оттока молодых специалистов из региона, показав им возможности для развития и самореализации у себя на Родине», – отметил руководитель Департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.
Югорский государственный университет вошел в число вузов, заключивших соглашения о взаимодействии с АНО «Россия – страна возможностей», направленных на повышение эффективности совместной работы президентской платформы с российскими образовательными организациями в прошлом году в рамках образовательной конференции «На одной волне с университетами».
«Сегодня мы наблюдаем переход от получения знаний к формированию компетенций. В этом направлении проделано уже много работы. Благодаря открытию на базе ЮГУ Центра компетенций президентской платформы «Россия — страна возможностей», студенты смогут получать объективную оценку сформированности компетенций, по результатам выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, корректируя при этом то, что сегодня не соответствует желаемому результату или, что должно выйти на качественно новый уровень. Но это невозможно без работодателя, поэтому индустриальный партнер является обязательным участником оценки и согласования перечня необходимых компетенций. Это позволит нашим выпускникам стать более подготовленными к работе в реальных условиях, а также успешно конкурировать на рынке труда», – подытожил ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.
Центры компетенций, открытые на базе учебных заведений в разных регионах России, уже стали традиционным и эффективным местом встречи студентов, работодателей и региональной власти. По итогу успешного прохождения образовательных программ студенты могут получить соответствующие документы об уровне своих компетенций, которые принимаются работодателями. На данный момент в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей.
Предполагается, что в Центрах компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей» до конца текущего учебного года тестирование пройдут более 100 тысяч студентов. В 2021 году открыт 41 Центр компетенций. В 2022 году планируется открыть еще не менее 30 центров и оценить надпрофессиональные навыки порядка 300 тысяч студентов до конца следующего учебного года.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
За 4 года работы платформы участниками её проектов стали 10,5 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело» и программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие».
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан Департамент методологии и оценки. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 22 регионах страны создано 42 центра оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.
АНО «Россия – страна возможностей»