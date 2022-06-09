В Сургуте состоялся фестиваль национальных культур «Соцветие»

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В это воскресение, 5 июня, на главной площади города Сургута состоялся XXIII фестиваль национальных культур «Соцветие», посвящённый Году культурного наследия народов России. Тема масштабного мероприятия «100 языков – одна память».
Сегодня в Сургуте в мире и согласии проживают более ста национальностей, именно поэтому этот фестиваль стал визитной карточкой одного из крупнейших городов Югры.
В этот день здесь можно было познакомиться с культурой разных народов: заглянуть в национальное жилище, вкусить вкуснейшие блюда традиционной кухни народов России, послушать песни, попробовать себя в исполнении национальных танцев, окунуться в детский мир игры, поучиться различным ремёслам.
К первым, к кому я заглянула, конечно же, были хозяева Югорского края – ханты и манси. Председатель городского отделения общественной организации «Спасение Югры» Валентина Шадрина рассказала:
– Сегодня мы установили чум, рядом палатка, где расположилась выставка фотографий Центра ремёсел деревни Русскинская, отражающая жизнь сургутских ханты.
Буквально недавно был День славянской письменности, а поскольку хантыйская и мансийская письменность на кириллическом письме, то мы тоже причастны к этому празднику. Именно поэтому здесь мы также представили литературу на языках коренных народов Югры авторов-северян Ювана Шесталова, Юрия Вэлла, Еремея Айпина, Марии Вагатовой и др. Здесь же вы видите наши газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Я также являюсь методистом отдела национальной культуры Центра ремёсел Музея Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова, именно поэтому мы приехали сюда с мастерицами, которые будут учить всех желающих наносить традиционной природной краской орнаменты на ровдуге. Также глава города Сургута Андрей Филатов распишется на ровдуге.
Войдя в традиционный чум, мой взгляд сразу упал на горевший импровизированный огонёк, на различные яства, расположившиеся на традиционном столике.
Рядом с чумом в палатке мастерицы Центра национальной культуры из деревни Русскинская Сургутского района обучали всех желающих делать незатейливую ложечку из веточки и кусочка бересты, игрушку птичку трясогузку, расписывать орнаментом ровдугу.
Сегодня для сургутян и гостей города музыкальным подарком стало выступление землячки, известной хантыйской певицы Веры Кондратьевой, этнофольклорного ансамбля «Вонт нэ» («Таёжница») из д. Русскинская, который в этом году 8 марта отметил 34-летие, а также самобытной певицы ханты Светланы Сенгеповой. Порадовал своим выступлением и фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга.
Во время флешмоба «В танце ханты и дагестанцы» было наглядно видно, насколько зажигательные танцы кавказского народа красиво переплетаются с медленными, как Обь, танцами обских угров.
Заглянула в гости и к нашим родственным народам эрзя и мокша. Геннадий Сергеевич Наркаев, председатель региональной общественной организации мордовского национального культурного центра «Мастарава» города Сургута, рассказал:
– Наш центр в Сургуте официально зарегистрирован с 2008 года. В самом начале в нашу диаспору входило порядка 1 500 человек, в последние годы произошёл отток, уехали в Мордовию те, кто в молодости приезжал сюда на комсомольские стройки. Мы представляем культуру мордовского народа во всех городских и окружных мероприятиях. В городе активно работаем со школьниками, студентами, приобщая и знакомя с нашей богатой культурой.
Мы поддерживаем тесную связь со своей республикой Мордовией, правительство и министерство культуры всегда откликаются на наши просьбы. Они обеспечивают нас учебной литературой, периодическими печатными изданиями и т.д. Наши дети имеют возможность на кружках изучать эрзянский и мокшанский языки. Мы участвуем во всех грантовых проектах по поддержке родных языков, приятно, что наши дети активно изучают и пропагандируют языки эрзя и мокша.
К нам из республики Мордовия приехали солистки фольклорного ансамбля «Келу», которые сегодня на сцене будут исполнять народные песни.
Новинкой нынешнего фестиваля стала детская тематическая площадка «Детское соцветие», где юные горожане со сказочными героями пели, танцевали, представляли свои номера, состязались в силе и ловкости.
На площади в этот день расположились ярмарки ремесленных изделий, традиционных блюд, хлеба, фотозона «Летопись фестиваля».
Центральная площадь Сургута сегодня как магнит притягивала сюда жителей и гостей, которые ещё долго не могли разойтись. Песни, пляски продолжались до самого позднего вечера.
XXIII фестиваль национальных культур «Соцветие» завершился всенародной дискотекой.
Людмила Гурьева