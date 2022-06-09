Президент «Спасение Югры» Л.А.Алферова приняла участие в мероприятиях

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В честь 65-летия Т.А. Молданова, кандидата исторических наук, руководителя окружной школы Медвежьих игрищ президентом общественной организации Л.А. Алфёровой юбиляру вручена медаль «Признание» региональной Общественной организации «Спасение Югры».
В ходе подготовки семинара «Игра как форма организации внеклассной работы» Людмила Александровна приняла участие в обсуждении вопросов партнёрства по реализации проекта и предложений по формированию методических пособий для образовательных организаций Югры, имеющих интернат, а также по вопросам актуализации традиционных игровых практик в работе педагогов, работников культуры коренных малочисленных народов Севера.
Л.А. Алфёрова также приняла участие в сопровождении вопросов исторического наследия регионов в интеллектуально-развлекательной игре «Мама, я в библиотеке» в государственной библиотеке Югры.
Интеллектуальная игра стала площадкой для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи. Участники интеллектуальной игры познакомились с культурой коренных малочисленных народов Севера, литературным наследием.
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