Открытое окно — большая опасность для ребенка!

  • Русский
Открытое окно — большая опасность для ребенка!

В рамках профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни и травматизма в летний период, медицинские работники подразделений Нижневартовской детской поликлиники продолжают просветительскую работу в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ребенок в комнате — закрой окно!». Напомним, что акция стартовала первый раз в мае 2015 года и по сей день остается актуальной. Главная задача мероприятия — снизить до предельного минимума детскую смертность и привлечь внимание законных представителей и окружающих к этой проблеме.

Кому как ни врачам знать, что здоровье и безопасность ребенка должны стоять на первом месте для каждого из родителей. «Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а также там, где они могут их открыть самостоятельно. Пока ребенок находится в помещении, открываете окна исключительно для проветривания», — настоятельно советуют врачи поликлиники.

В течение летне-осеннего периода с пациентами и родителями будут проведены беседы на приемах о правилах поведения и об опасности нахождения возле открытых окон. В поликлинических отделениях и социальных сетях учреждения будут размещены тематические буклеты и брошюры о том, как предотвратить падение ребенка из окна, о правилах безопасности нахождения подростков в домашних условиях и на улице, охране здоровья ребенка, также законным представителям расскажут об обязательной установке ограничителей на окна.

Врачи детской поликлиники призывают коллег из медицинских учреждений, общественных организаций ХМАО-Югры, общеобразовательных учреждений, жителей города и округа не оставаться в стороне и присоединиться к крупномасштабной акции «Ребенок в комнате — закрой окно!».

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пт, 10/06/2022 - 11:28

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.