Открытое окно — большая опасность для ребенка!

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В рамках профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни и травматизма в летний период, медицинские работники подразделений Нижневартовской детской поликлиники продолжают просветительскую работу в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ребенок в комнате — закрой окно!». Напомним, что акция стартовала первый раз в мае 2015 года и по сей день остается актуальной. Главная задача мероприятия — снизить до предельного минимума детскую смертность и привлечь внимание законных представителей и окружающих к этой проблеме.
Кому как ни врачам знать, что здоровье и безопасность ребенка должны стоять на первом месте для каждого из родителей. «Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где открыты окна, а также там, где они могут их открыть самостоятельно. Пока ребенок находится в помещении, открываете окна исключительно для проветривания», — настоятельно советуют врачи поликлиники.
В течение летне-осеннего периода с пациентами и родителями будут проведены беседы на приемах о правилах поведения и об опасности нахождения возле открытых окон. В поликлинических отделениях и социальных сетях учреждения будут размещены тематические буклеты и брошюры о том, как предотвратить падение ребенка из окна, о правилах безопасности нахождения подростков в домашних условиях и на улице, охране здоровья ребенка, также законным представителям расскажут об обязательной установке ограничителей на окна.
Врачи детской поликлиники призывают коллег из медицинских учреждений, общественных организаций ХМАО-Югры, общеобразовательных учреждений, жителей города и округа не оставаться в стороне и присоединиться к крупномасштабной акции «Ребенок в комнате — закрой окно!».
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