У Вас есть старые новогодние игрушки? Тогда эта новость для Вас

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У Вас есть старые новогодние игрушки? Тогда эта новость для Вас

Впервые в нашем окружном центре будет представлен «Музей Рождества».

«Музей Рождества» – это креативное пространство, где будут представлены елочные игрушки времен СССР, российских и зарубежных фабрик, а также современные коллекции новогодних игрушек.

Концепция музея - это волшебный лес, в котором оживают всеми любимые сказки. В коллекции музея уже живут елочные игрушки добрых сказок «Морозко», «Айболит», «Сказка о Золотом Петушке».

Также для жителей и гостей города Ханты-Мансийска будут организованы новогодние мастер-классы по созданию новогодней игрушки и настольной композиции.

Воплотиться этой волшебной сказке стало возможным благодаря победе в конкурсе на грант губернатора автономного округа - Югры на развитие гражданского общества.

Сроки реализации проекта: декабрь 2022 года - январь 2023 года.

Музей Рождества будет располагаться в Резиденции Елки «Новогодняя столица Сибири».

Уважаемые жители Югры, обращаемся к вам с просьбой о помощи в сборе новогодних игрушек -  героев народных сказок (это могут быть – снегурочка, дед мороз, царевна-лягушка, колобок, лиса, волки и так далее)

О реализации проекта будем делиться с Вами в социальных сетях:  Музей рождества

Контактные данные:

e-mail: oneaprile11111@yandex.ru.

телефон: 89825145789 -Наталья

Пт, 10/06/2022 - 11:42

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