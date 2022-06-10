У Вас есть старые новогодние игрушки? Тогда эта новость для Вас

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Впервые в нашем окружном центре будет представлен «Музей Рождества».
«Музей Рождества» – это креативное пространство, где будут представлены елочные игрушки времен СССР, российских и зарубежных фабрик, а также современные коллекции новогодних игрушек.
Концепция музея - это волшебный лес, в котором оживают всеми любимые сказки. В коллекции музея уже живут елочные игрушки добрых сказок «Морозко», «Айболит», «Сказка о Золотом Петушке».
Также для жителей и гостей города Ханты-Мансийска будут организованы новогодние мастер-классы по созданию новогодней игрушки и настольной композиции.
Воплотиться этой волшебной сказке стало возможным благодаря победе в конкурсе на грант губернатора автономного округа - Югры на развитие гражданского общества.
Сроки реализации проекта: декабрь 2022 года - январь 2023 года.
Музей Рождества будет располагаться в Резиденции Елки «Новогодняя столица Сибири».
Уважаемые жители Югры, обращаемся к вам с просьбой о помощи в сборе новогодних игрушек - героев народных сказок (это могут быть – снегурочка, дед мороз, царевна-лягушка, колобок, лиса, волки и так далее)
О реализации проекта будем делиться с Вами в социальных сетях: Музей рождества
Контактные данные:
e-mail: oneaprile11111@yandex.ru.
телефон: 89825145789 -Наталья