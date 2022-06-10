Губернатор Югры представила опыт региона в области цифровой трансформации сферы образования

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В Ханты-Мансийске в рамках 13-го Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС прошла международная конференция по технологиям в образовании #EDCRUNCH UGRA. Модератором дискуссии выступил Николай Солодников, автор проектов «Диалоги» и «Открытая библиотека», создатель программы «ещёнепознер» на YouTube.
В числе спикеров мероприятия выступила губернатор Югры Наталья Комарова, исполняющий обязанности ректора Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергей Мясоедов, старший вице-президент по развитию Сколтеха Александр Сафонов. В онлайн-формате в конференции приняла участие директор корпоративного Фонда развития «Назарбаев Интеллектуальные школы» из Казахстана Назипа Аюбаева.
В качестве экспертов выступили основатель и идеолог фонда «Дарвин», директор ООО «Дискавер софт» Галина Ахмерова, исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ МФТИ Андрей Богданов, молодёжный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.
Модератор дискуссии Николай Солодников отметил, что Югра второй год подряд признается экспертами лидером цифровой трансформации в области образования и попросил главу региона поделиться опытом.
«Отраслевая цифровая трансформация образования обеспечивается на региональной цифровой образовательной платформе. Этот инструмент работает в округе с 2018 года. Возможности платформы позволяют организовывать образовательный процесс в онлайн-среде с применением дистанционных технологий обучения, не снижая его качество в удаленном формате. Платформа хороша тем, что имеет возможности для постоянного развития. Она модульного сегментного формата, и как только мы что-нибудь придумываем или возникает какой-то барьер, сразу же занимаемся разработкой нового плана в этой программе и получаем результат», – рассказала Наталья Комарова.
Также губернатор автономного округа подчеркнула, что с 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализуется проект «IT-стойбище. Стойбищная школа-сад», благодаря которому стало возможным обучение детей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в местах традиционного природопользования, удаленно с применением дистанционных технологий.
«Проект IT-стойбище» – это широкополосный Интернет в глухой тайге, где нет даже дорог. Первым делом мы создали условия для получения государственных услуг и возможности общаться для тех, кто живет на стойбищах и ведет традиционный образ жизни. Вторым шагом стала программа «Стойбищная школа-сад», обеспечивающая равные возможности для поступления в первый класс всем детям, независимо от места проживания: в глубокой тайге, на стойбище или в больших городах, таких как Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск», – рассказала Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что в цифровой процесс вовлечены и родители школьников. В личном кабинете они могут контролировать оценки ребенка, получать информацию об организации питания, дополнительного образования, безопасности.
С начала реализации проекта создано 49 IT-стойбищ. В текущем году установят еще 20 IТ-стойбищ на 19 территориях традиционного природопользования и 1 национальной деревни - это 93 семьи, 304 человека.
Проект «IT-стойбище» был разработан и запущен в 2018 году на территории автономного округа. В связи с большой удаленностью территорий от населенных пунктов - в среднем 150 км - у коренных малочисленных народов Севера отсутствует доступ к госуслугам, ограничены возможности в сферах здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, образования. В Югре зарегистрировано 475 территорий традиционного природопользования, где проживает около 5 тыс. человек.
Полная запись встречи – на сайте Международного IT-форума и в соцсетях губернатора Югры Натальи Комаровой