Росгвардия обеспечила безопасность XIII Международного IT-Форума

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД обеспечили правопорядок во время проведения XIII Международного IT-форума, состоявшегося в столице региона в период с 7 по 9 июня.
Ежедневно перед началом мероприятий специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» совместно с инспекторами-кинологами полиции проводили обследования объектов форума и прилегающих к ним территорий на наличие подозрительных предметов. На площадках международного мероприятия были организованы посты охраны правопорядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили владельцев оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест массового пребывания граждан.
В работе IT-Форума приняло участие более двух с половиной тысяч человек из 45 государств, в числе которых Франция, Румыния, Италия, ЮАР, Индия, Бразилия и страны ближнего зарубежья.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.
Артем Енов