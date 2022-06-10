Росгвардия обеспечила безопасность XIII Международного IT-Форума

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Росгвардия обеспечила безопасность XIII Международного IT-Форума

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД обеспечили правопорядок во время проведения XIII Международного IT-форума, состоявшегося в столице региона в период с 7 по 9 июня. 

Ежедневно перед началом мероприятий специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» совместно с инспекторами-кинологами полиции проводили обследования объектов форума и прилегающих к ним территорий на наличие подозрительных предметов. На площадках международного мероприятия были организованы посты охраны правопорядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. 

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проверили владельцев оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест массового пребывания граждан. 

В работе IT-Форума приняло участие более двух с половиной тысяч человек из 45 государств, в числе которых Франция, Румыния, Италия, ЮАР, Индия, Бразилия и страны ближнего зарубежья. 

Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

 

Артем Енов

Пт, 10/06/2022 - 15:47

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