Фотовыставка «Сердце Югры» о жизни коренных народов Севера откроется в рамках ПМЭФ

- Русский
Фотовыставка «Сердце Югры» о жизни коренных народов Севера пройдет в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года.
Приуроченная к году председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах, выставка откроется в Российском этнографическом музее 15 июня.
«Российская Федерация председательствует в Арктическом Совете в 2021–2023 гг., и это самое время, чтобы представить красоту северных регионов России в Российском этнографическом музее, в котором собрана одна из крупнейших в мире коллекций по традиционным культурам народов Севера и Сибири. Проект познакомит посетителей с историческим, культурным и природным потенциалом одного из арктических регионов России – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», — сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Экспозиция состоит из 40 работ художника, члена творческого союза художников России Олега Зотова. Это портреты, визуально интерпретированные образы и символы Югры. В фотосюжетах запечатлены Приполярный Урал и гора Нер-Ойка, реки Иртыш и Обь, тайга, водопады и озера, а также представители коренных народов Севера — ханты и манси.
Цель проекта — познакомить посетителей с историческим, культурным и природным потенциалом Югры. По-новому представить самобытный образ северных территорий.
Напомним, одним из основных приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. является развитие человеческого капитала в регионе, включая коренные народы Севера. Российская сторона уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Севера, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе.
«Югра активно работает в повестке Арктического совета. Мы учредили специальную арктическую номинацию в международном фестивале кинодебютов «Дух огня», провели Всемирный конгресс оленеводов, работаем над межрегиональными проектами на площадке «Северного форума». Наш культурологический проект «Художественное открытие народов Севера» через креативные индустрии рассказывает содержание генетического кода северных народов, обеспечивает устойчивость развития. Для нас важно поделиться этими многовековыми рецептами со всеми. Решая задачу сохранения и популяризации культурно-исторического наследия Югры, мы не боимся экспериментировать, применять междисциплинарный подход, создавать коллаборации, открывать новое», — отметила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.
Сотрудничество Югры с Российским этнографическим музеем нацелено на сохранение культурно-исторического наследия российской Арктики.
«Сердце Югры» является пилотным этапом проекта «Художественное открытие народов Севера», представление которого состоится в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге также 15 июня.
«Фотографии Олега Зотова способны остановить взгляд посетителя и обратить его внимание на детали, чтобы прочувствовать мир Югры. Запечатленные на них образы позволяют по-новому смотреть на памятники традиционной культуры коренных жителей Югры — хантов и манси. А значит, позволяют каждому из нас делать свои собственные открытия, всматриваясь в лица людей и природу Югры», - заявила директор Российского этнографического музея Юлия Купина.
Экспозиция будет открыта до 15 августа 2022 года, все представленные на выставке фотоработы экспонируются впервые.