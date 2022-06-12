Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Днём России

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Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России!
Всенародный праздник. Он соединяет наше прошлое, настоящее, будущее. Многовековая история автономного округа, страны позволяет нам понять друг друга, когда речь идет о любви к Родине, ценностях, милосердии.
Часть Великой России – Югра – земля рек и озер, горных хребтов и таежных просторов, ягодных болот и богатых недр. Земля сильных, волевых, душевных, талантливых в каждой профессии людей.
12 июня – день рождения Нижневартовского района. Мероприятия, приуроченные ко дню образования, проходят в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Советском районе. Наши поздравления от всех югорчан в связи с этими событиями землякам.
Жители сел, районов, городов Югры – труженики. Вместе мы – одна семья, команда, приумножающая мощь и славу, успехи Российской Федерации.
На основе доверия, партнерства, уважения Югра помогает городу Макеевке Донецкой Народной Республики. Югорчане неравнодушны к нуждам жителей Донбасса. С текущей весны помощь жителям республики оказывает Гуманитарный добровольческий корпус Югры, под Мариуполем он разместился. Мы вместе были, есть и будем.
Всем гражданам нашей страны, Донбасса мы передаем тепло своих сердец и пожелания по-югорски: «Нового дыхания, Землю свою любящие люди, смело идущие вперед люди, ясно смотрящие вперед люди»!