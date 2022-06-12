Югорская мастерица приняла участие во Всероссийской акция «Вышитая карта России»

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Югорская мастерица приняла участие во Всероссийской акция «Вышитая карта России»
Фото из личного архива М.Г. ЭккертФото из личного архива М.Г. Эккерт
Фото из личного архива М.Г. Эккерт

В День России 12 июня в Чебоксарах в рамках фестиваля-марафона «Песни России 2022» (руководитель Надежда Бабкина) состоится презентация Всероссийской акции «Вышитая карта России», в дальнейшем карта будет показана во всех федеральных округах страны, завершится акция 12 декабря в Москве в театре «Русская песня».

Организатором масштабного проекта является Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики. В республике проживает много мастериц по декоративно-прикладному искусству, они и приняли решение вышить карту национальными орнаментами. Данная идея понравилась Министерству культуры региона, поэтому акция проходит в Чувашии.

Югру на данном мероприятии представляет народная мастерица России и руководитель клубного формирования самодеятельного народного творчества Окружного Дома народного творчества «Студия декоративно-прикладного творчества «Живая традиция» – Мария Григорьевна Эккерт. Она поделилась с нами своей радостью, а также рассказала про символику орнаментов, которые использовала, вышивая карту: «Я очень рада была принять участие в проекте и для меня было интересно в нём поучаствовать, ты очень многое узнаёшь, если чего-то не знаешь, то прочтёшь и ищешь материалы и думаешь, как представить проект большой аудитории, которые даже и не представляют культуру коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для меня представить мой регион – это очень ответственная работа, ведь как я его представлю, так люди и будут думать, иметь своё представление о нашем народе. Перед тем как приступить к вышивке я оттолкнулась, прежде всего, от традиций коренных жителей Югры, которые издревле проживали в автономном округе. В настоящее время в Югре проживает более 124 национальностей, изначально жили только ханты и манси, отразила в своём проекте и географические особенности нашего региона, у нас соединяются воедино реки Обь и Иртыш и это одна из особенностей Югры. Затем оттолкнулась от герба Югры. Центральной фигурой герба является двухглавая птица, согласно мифологическим представлениям, птица сотворила Землю, она является основной фигурой. У меня по всей вышивке и орнаментам просматривается фигура птицы. У обско-угорских народов символом всевышнего божества считается дерево. Деревья всегда подразделялись на мужские и женские, в зависимости от этого относились к тому или иному божеству. Например, кедр указывает на всеобъемлющее космическое пространство. Дерево связывают с всевышним божеством, потому что верхушкой своей устремляется вверх. Кедр относят к женскому началу, так как кормит людей и плодоносит. Ханты и манси – это оленеводы, охотники и рыболовы, поэтому здесь представлены и образы животных в орнаментах».

Свою вышивку Мария Григорьевна представила разными материалами, в том числе бисером. На карте Югры представлено многообразие искусства обских угров. На канве ханты и манси не вышивали, они вышивали на крапивном холсте. Мастерице сложно было осваивать канву, ею использовалась техника вышивания ткань по ткани и русская техника вышивания. Она сумела отразить этнографические особенности, это рыболовный промысел, охоту и оленеводство.

 

Оксана Албина

Фото из личного архива М.Г. ЭккертФото из личного архива М.Г. Эккерт
Фото из личного архива М.Г. Эккерт
Фото из личного архива М.Г. ЭккертФото из личного архива М.Г. Эккерт
Фото из личного архива М.Г. Эккерт
Вс, 12/06/2022 - 09:38

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