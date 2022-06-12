Югорская мастерица приняла участие во Всероссийской акция «Вышитая карта России»

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В День России 12 июня в Чебоксарах в рамках фестиваля-марафона «Песни России 2022» (руководитель Надежда Бабкина) состоится презентация Всероссийской акции «Вышитая карта России», в дальнейшем карта будет показана во всех федеральных округах страны, завершится акция 12 декабря в Москве в театре «Русская песня».
Организатором масштабного проекта является Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики. В республике проживает много мастериц по декоративно-прикладному искусству, они и приняли решение вышить карту национальными орнаментами. Данная идея понравилась Министерству культуры региона, поэтому акция проходит в Чувашии.
Югру на данном мероприятии представляет народная мастерица России и руководитель клубного формирования самодеятельного народного творчества Окружного Дома народного творчества «Студия декоративно-прикладного творчества «Живая традиция» – Мария Григорьевна Эккерт. Она поделилась с нами своей радостью, а также рассказала про символику орнаментов, которые использовала, вышивая карту: «Я очень рада была принять участие в проекте и для меня было интересно в нём поучаствовать, ты очень многое узнаёшь, если чего-то не знаешь, то прочтёшь и ищешь материалы и думаешь, как представить проект большой аудитории, которые даже и не представляют культуру коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для меня представить мой регион – это очень ответственная работа, ведь как я его представлю, так люди и будут думать, иметь своё представление о нашем народе. Перед тем как приступить к вышивке я оттолкнулась, прежде всего, от традиций коренных жителей Югры, которые издревле проживали в автономном округе. В настоящее время в Югре проживает более 124 национальностей, изначально жили только ханты и манси, отразила в своём проекте и географические особенности нашего региона, у нас соединяются воедино реки Обь и Иртыш и это одна из особенностей Югры. Затем оттолкнулась от герба Югры. Центральной фигурой герба является двухглавая птица, согласно мифологическим представлениям, птица сотворила Землю, она является основной фигурой. У меня по всей вышивке и орнаментам просматривается фигура птицы. У обско-угорских народов символом всевышнего божества считается дерево. Деревья всегда подразделялись на мужские и женские, в зависимости от этого относились к тому или иному божеству. Например, кедр указывает на всеобъемлющее космическое пространство. Дерево связывают с всевышним божеством, потому что верхушкой своей устремляется вверх. Кедр относят к женскому началу, так как кормит людей и плодоносит. Ханты и манси – это оленеводы, охотники и рыболовы, поэтому здесь представлены и образы животных в орнаментах».
Свою вышивку Мария Григорьевна представила разными материалами, в том числе бисером. На карте Югры представлено многообразие искусства обских угров. На канве ханты и манси не вышивали, они вышивали на крапивном холсте. Мастерице сложно было осваивать канву, ею использовалась техника вышивания ткань по ткани и русская техника вышивания. Она сумела отразить этнографические особенности, это рыболовный промысел, охоту и оленеводство.
Оксана Албина