Югра первая из регионов России предоставит право жителям ДНР на участие в грантовых конкурсах с социальными и общественными проектами

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Накануне Дня России, в ходе рабочей поездки в Нижневартовск, губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с жителями, эвакуированными в Югру из Донецкой Народной Республики. Участие во встрече приняли пять семей, который прибыли в автономный округ весной этого года.
В ходе встречи, которая прошла в неформальной обстановке, глава региона обозначила новые решения во исполнение поручений Президента РФ и развития соглашения о сотрудничестве, заключенного между Ханты-Мансийским автономным округом и городом Макеевка Донецкой Народной Республики. Губернатор поручила организовать работу с прибывающими из ДНР жителями по принципу «одного окна» в части предоставления мер социальной защиты. «Важно, чтобы люди получали всю необходимую информацию одним нажатием кнопки. Зашли, сдали документы и здесь же получили ответ. Это то отношение, которое необходимо. Вопросы, с которыми сталкиваются граждане, довольно сложные – к примеру, получение гражданства. Настаиваю, чтобы в каждом муниципальном образовании было такое «единое окно», - обозначила Наталья Комарова.
Главами городских округов и муниципальных районов автономного округа совместно с АУ «Многофункциональный центр Югры» и органами государственной власти автономного округа разрабатывается полный спектр мер в отношении прибывших, включающий меры социальной поддержки, миграционный учет, образовательные, медицинские и иные услуги как регионального, так и федерального уровня. Для этого будут созданы единые точки приема в администрациях МО региона. При этом важно отметить, что в ряде муниципальных образований, в частности, в Сургуте, уже внедрена практика «единого окна» для комплексного сопровождения прибывших с территорий ДНР, ЛНР и отдельных территорий Украины.
Также в ходе встречи стало известно, что Югра готова предоставлять грантовую поддержку жителям ДНР и ЛНР – принято решение о включении в грант губернатора Югры на развитие гражданского общества проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, направленных на социальную и культурную интеграцию жителей Донбасса.
Отметим, что такое решение принято на федеральном уровне и Югра первая из регионов РФ готова предоставить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик право участвовать в региональных грантовых конкурсах. «Подведены итоги второго конкурса 2022 года грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Первый заместитель администрации Президента РФ Сергей Киренко отметил, что конкурс должен стать доступен и для жителей Донбасса. В этой связи прошу координационный совет по грантам губернатора Югры учесть в документах о конкурсах решения, в соответствии с которыми будет обеспечена возможность участия, в первую очередь, жителей Макеевки, потому что мы договорились о взаимопомощи с администрацией города», - обозначила Наталья Комарова.
По итогам встречи зафиксировано еще одно поручение главы региона: департаменту образования и науки автономного округа необходимо провести работу по информированию и консультированию граждан об условиях поступления на программы среднего профессионального образования детей, прибывших с территории ЛНР, ДНР и Украины. Такое поручение прозвучало в ответ на обращение Оксаны Орел – ее сыновья оканчивают 9 класс и собираются поступать в колледж в Нижневартовске.
«Мы действительно все разные, но мы – русские, и это база, которая нас всех ведет дальше. Ханты, манси, украинцы, дагестанцы … Нас много, но мы все – русские. Мы – вместе», - сказала глава региона в завершении встречи.
Напомним, что с февраля 2022 года в Югру прибыли 1 262 жителя ДНР, ЛНР, отдельных территорий Украины, в том числе – 304 ребенка. Для их проживания организованы пункты временного размещения, оказывается вся необходимая помощь – обеспечение предметами первой необходимости, помощь в оформлении документов, предоставление мер социальной поддержки, помощь в зачислении детей в образовательные учреждения, содействие в трудоустройстве.