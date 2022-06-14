Карта пациента при проведении медицинских осмотров стала электронной

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Проект реализован в рамках мероприятий по созданию, тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
В отделении профилактических медицинских осмотров БУ «Няганская городская поликлиника» подходят к логическому завершению работы по внедрению электронной медицинской карты пациента. В текущем месяце специалисты начнут полноценную работу по данному направлению.
Завершены работы по установке программы МИС Югра (медицинская информационная система) — система автоматизации документооборота, включающая в себя такие возможности как электронные медицинские карты, данные медицинских исследований в цифровой форме и многие другие. Создана медицинская карта осмотра. Врачи и медицинские сестры завершили этапы обучения. Внедрение проекта, во-первых, позволило полностью автоматизировать ежедневную работу врачей и медицинских администраторов, во-вторых, поможет пациентам сэкономить личное время, затраченное на получение своей медицинской карты в регистратуре и кабинетах.
Таким образом, июнь 2022 года ознаменован для учреждения знаковым событием — полным переходом работы всех отделений на электронный документооборот МИС Югра. В течение 2022 года коллектив поликлиники планирует осуществить внедрение еще трех проектов, среди которых: «Внедрение электронного и систематизированного учета расходных материалов в Талинской врачебной амбулатории», «Организация сестринского поста в «головном» здании учреждения», «Оптимизация работы фельдшера в фельдшерско-акушерском пункте поселения Каменное Талинской врачебной амбулатории».
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