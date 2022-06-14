Карта пациента при проведении медицинских осмотров стала электронной

  • Русский
Карта пациента при проведении медицинских осмотров стала электронной

Проект реализован в рамках мероприятий по созданию, тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

В отделении профилактических медицинских осмотров БУ «Няганская городская поликлиника» подходят к логическому завершению работы по внедрению электронной медицинской карты пациента. В текущем месяце специалисты начнут полноценную работу по данному направлению.

Завершены работы по установке программы МИС Югра (медицинская информационная система) — система автоматизации документооборота, включающая в себя такие возможности как электронные медицинские карты, данные медицинских исследований в цифровой форме и многие другие. Создана медицинская карта осмотра. Врачи и медицинские сестры завершили этапы обучения. Внедрение проекта, во-первых, позволило полностью автоматизировать ежедневную работу врачей и медицинских администраторов, во-вторых, поможет пациентам сэкономить личное время, затраченное на получение своей медицинской карты в регистратуре и кабинетах.

Таким образом, июнь 2022 года ознаменован для учреждения знаковым событием — полным переходом работы всех отделений на электронный документооборот МИС Югра. В течение 2022 года коллектив поликлиники планирует осуществить внедрение еще трех проектов, среди которых: «Внедрение электронного и систематизированного учета расходных материалов в Талинской врачебной амбулатории», «Организация сестринского поста в «головном» здании учреждения», «Оптимизация работы фельдшера в фельдшерско-акушерском пункте поселения Каменное Талинской врачебной амбулатории».

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Втр, 14/06/2022 - 11:36

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.