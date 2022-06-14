«Живущих по Солнцу» приглашают в Югру

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Окружной Дом народного творчества продолжает принимать заявки на участие в Международном фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу».
Организаторы напоминают, что приём заявок на участие в фестивале продлится до 25 июня 2022 года.
В фестивале могут принимать участие творческие коллективы и отдельные исполнители, занимающиеся популяризацией традиционной культуры финно-угорских народов по следующим номинациям:
«Народный танец»;
«Стилизованный народный танец»;
«Аутентичный песенный фольклор»;
«Народная песня в современной обработке»
«Народное инструментальное творчество»
«Инструментальное творчество в современной обработке»
«Обрядовый, игровой фольклор».
Фестиваль проводится при поддержке филиала ГРДНТ имени В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Заявки на участие Вы можете направить на e-mail: onk@odntugra.ru с отметкой «Живущие по солнцу». Заполнить заявку возможно и на платформе «Google» по ссылке: https://forms.gle/exuPkyVGfNy4TEbT9.
Более подробную информацию о фестивале можно узнать в Положении и по контактному номеру: 8 (3467) 32-15-62 (Нестерова Светлана Николаевна, Чердынцева Инесса Владимировна).
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