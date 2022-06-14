Завершается прием заявок на конкурс «История одного украшения»

  • Русский
Завершается прием заявок на конкурс «История одного украшения»

Женские украшения обско-угорских народов – живое искусство, яркий элемент культуры. Созданные умелыми руками мастериц бисерные работы восхищают многих. Но о чем могут рассказать украшения, какой сакральный смысл в них скрыт?

Окружной Дом народного творчества напоминает, что завершается прием заявок на конкурс “История одного украшения”.

Расскажите о своем нагрудном украшении, отражающем традиции коренных малочисленных народов Севера, в творческом литературном произведении (очерк, эссе, рассказ, стихотворение).

К творческой работе необходимо приложить:

-  фотографии (не менее 3 ед. общий вид и крупный план отдельных деталей);

-  информацию об этнической принадлежности, локальных особенностях и названии украшения;

- сведения о месте хранения украшения (семейная реликвия, фонд некоммерческой общественной организации или государственного учреждения).

Заявки принимаются в электронном виде
до 15 июня 2022 года включительно на e-mail: onk@odntugra.ru с отметкой «Украшение».

Подробную информацию о конкурсе Вы сможете найти в Положении или обратиться по номеру телефона:
8 (3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

Втр, 14/06/2022 - 15:02

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.