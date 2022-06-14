В правительстве Югры появится новый департамент, еще один будет реорганизован

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В правительстве Югры появится новый департамент, еще один будет реорганизован

В правительстве Югры будет создан департамент пространственного развития и архитектуры региона, а департамент строительства будет реорганизован. О предстоящих изменениях в структуре органов власти сообщил департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Для совершенствования системы госуправления и повышения эффективности работы региональных органов власти губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о реорганизации исполнительных органов государственной власти автономного округа», — сообщили в ведомстве.

Об этом глава региона сообщила на заседании правительства Югры.

«Будет создан департамент пространственного развития и архитектуры автономного округа, которому будут переданы функции департамента строительства автономного округа по реализации единой госполитики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительной деятельности. Кроме того, будет реорганизован департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики. К нему присоединят департамент строительства Югры с передачей соответствующих функций. Новая структура получит название департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры», — сообщила Наталья Комарова.

Кроме того, службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа присоединят к департаменту здравоохранения Югры с передачей соответствующих функций и полномочий.

Аппарат губернатора Югры в настоящее время разрабатывает необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие данные решения.

ugra-news.ru

Втр, 14/06/2022 - 15:38

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